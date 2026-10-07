Page corta con una navaja de Albacete la cinta de la inauguración de Farcama. Ángela Pulido

Farcama arranca en Toledo su 45ª edición con corte de navaja de Albacete y el objetivo de superar los 80.000 visitantes

La Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama) ha abierto este miércoles las puertas de su 45ª edición en Toledo con un corte de cinta hecho con navaja de Albacete y el objetivo de superar los 80.000 visitantes de la pasada edición.

En la vuelta de la feria al parque de la Vega -la pasada edición se celebró en Recaredo por las obras del entorno de Merchán- un total de 156 expositores volverán a colocar a Toledo en el centro del mapa artesano hasta el 12 de octubre.

Un acto en el que han estado presentes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo; el alcalde de la capital, Carlos Velázquez y el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Artesanos de Castilla-La Mancha (Fracaman), Roberto Perea.

Durante su intervención, Page ha avanzado su intención de ampliar de 3 a 6 años la cobertura de las ayudas para la contratación de personas en talleres artesanos para superar problemas como el del "relevo generacional" dentro del sector.

Farcama Primavera en Talavera de la Reina

El jefe del Ejecutivo autonómico también ha anunciado que la próxima edición de Farcama Primavera, concepto que anualmente se celebra de manera itinerante, se celebrará en Talavera de la Reina como respuesta a la "petición " efectuada por el sector artesano de Castilla-La Mancha.

Page ha explicado que la idea es que después de la ciudad cerámica, cada mayo la feria empiece a plantearse "grandes participaciones" en ciudades como "Barcelona, Valencia o Sevilla". "Es evidente que va a ser enormemente exitoso en las grandes urbes", ha apostillado.

"Estas ferias van a ser importantes en los próximos tiempos. Los espacios donde el hombre se reencuentre consigo mismo sabiendo que lo que estamos poniendo en valor es el talento humano, no el de las máquinas ni el de la tecnología, que cambia a un ritmo trepidante. La reivindicación, la puesta en valor de lo que somos como seres humanos, creo que va a ir computando cada día más y va a terminar marcando una impronta en todos los sectores, en todos los ámbitos económicos, particularmente aquí", ha sentenciado.

De su lado, Patricia Franco ha destacado que la feria sea cada vez más internacional como muestra el dato de que 25 de los artesanos vengan del extranjero, concretamente de países Grecia -país invitado-, Colombia, Italia, Portugal o Uzbekistán.

Del mismo modo, ha enfatizado en la "ilusión" que despierta Farcama en los artesanos y artesanas, y se ha comprometido a trabajar para que puedan vivir de la feria los 365 días del año.

"Hay que venir a gastar"

Desde Fracaman, Roberto Perea ha invitado a toledanos y visitantes a acercarse por el parque de la Vega durante los próximos seis días y disfrutar de un lugar en el "se van a sentir a gusto y pueden pasar la mañana o la tarde".

Eso sí, de una manera desenfadada ha advertido que "a Farcama hay que venir con la cartera o con la tarjeta, hay que venir a gastar".

Además, ha apuntado a esa posibilidad real de superar los 80.000 visitantes de la edición anterior dado que "hasta el 12 de octubre tenemos muchos días festivos".

El epílogo lo han puesto el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez y la presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, quien han confiado en que el éxito obtenido por Sabor Toledo, feria celebrada hace dos semanas en el mismo emplazamiento, se traslade a Farcama.

Farcama en cifras

De esta manera, arranca una nueva edición de Farcama en la que el trabajo artesano volverá a situarse como protagonista principal.

De los 156 artesanos congregados -27 más que en la pasada edición-, 81 son de Castilla-La Mancha, 25 del extranjero y 50 del resto del país.

En esta ocasión, el país invitado es Grecia y más concretamente la isla de Creta, que cuenta con cuatro representantes.

Por sectores, la joyería y bisutería contarán con 38 representantes, el sector textil con 22, alfarería y cerámica con 21, madera con 11, jabonería y cosmética con 8, cuero y marroquinería con 10, vidrio con 5, forja y metal con 7, mientras que 6 corresponden a centros especializados y 28 a otras especialidades.

Dentro de los actos previstos, este viernes 9 de octubre se entregarán los Premios Regionales de Artesanía que anualmente se entregan en la feria.

Este año, la Medalla al Mérito Artesano recaerá en Rafael Cebrián, un alfarero de La Roda que, con más de 90 años, no se ha bajado del torno. Del mismo modo, se concederán reconocimientos póstumos a Juan Manuel Escobar y Eustaquio Rosa.