El PP critica a Page que anunciase 10.000 viviendas hace 11 años y que haya "cero a disposición de los jóvenes"

El PP de Castilla-La Mancha ha lamentado la política de vivienda de Emiliano García-Page y, en concreto, en una promesa que, según los 'populares', sigue sin cumplirse.

El vicesecretario de Territorial del partido y senador, Raúl Valero, ha recordado este domingo que el presidente castellanomanchego anunció hace 11 años la construcción de 10.000 viviendas y ha asegurado que actualmente hay "cero a disposición de los jóvenes".

Valero ha lanzado esta crítica desde Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), donde ha aprovechado para cuestionar también el voto favorable de los ocho diputados socialistas de Castilla-La Mancha a los decretos de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez.

El dirigente del PP considera que Page ha vuelto a situarse del lado del presidente del Gobierno pese a sus críticas públicas a algunas de sus políticas.

"Hemos visto lo de siempre, mucho titular de Page ante los micrófonos, mucho discurso bonito ante los medios, pero a la hora de la verdad todos votan a favor de Sánchez y de lo que él dice", ha afirmado.

Pero el principal argumento de Valero ha sido la gestión de la vivienda en Castilla-La Mancha. Ha contrapuesto el anuncio de Page de hace 11 años, cuando llegó al Gobierno de Castilla-La Mancha, con la situación actual de los jóvenes de la región.

"Emiliano García-Page prometió hace once años 10.000 viviendas en Castilla-La Mancha, de las cuales hay cero a disposición de los jóvenes", ha denunciado.

Villanueva de los Infantes

Valero ha utilizado además Villanueva de los Infantes como ejemplo de lo que considera una falta de gestión en materia de vivienda pública por parte de la Junta de Comunidades.

Según ha explicado, el Ejecutivo regional dispone en esta localidad de 21 viviendas públicas que el Ayuntamiento ha reclamado "en numerosas ocasiones" para que sean rehabilitadas y puedan incorporarse al mercado del alquiler asequible.

A juicio del senador del PP, su puesta en uso permitiría ayudar a fijar población en Villanueva de los Infantes y en el conjunto del Campo de Montiel, una comarca rural especialmente condicionada por la despoblación.

El PP sostiene que la respuesta al problema de la vivienda debe pasar por incrementar el parque público, impulsar el alquiler asequible y garantizar seguridad jurídica a los propietarios.

Críticas a los decretos de Sánchez

La intervención de Valero se produce después de que el Congreso rechazara el viernes los dos decretos de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez, con el voto en contra del PP y de Vox y el rechazo también de Junts, mientras que todos los diputados socialistas votaron a favor.

El dirigente 'popular' ha defendido el voto contrario de su partido porque, según ha señalado, las medidas planteadas por el Ejecutivo central "no son la solución al problema de la vivienda" y, a su juicio, enfrentan a inquilinos y propietarios.

Frente a esos decretos, Valero ha reivindicado una política basada en "más suelo, más construcción, más vivienda asequible, más seguridad jurídica y más oportunidades para los jóvenes", frente a los "parches improvisados generados en cuatro días sin contar con nadie".

"Nuestra tierra no vale menos que ninguna otra y cuando haya que elegir entre defender los intereses de Pedro Sánchez y defender los intereses de Castilla-La Mancha, nosotros lo tenemos claro, siempre defenderemos los intereses de Castilla-La Mancha", ha finalizado el senador.