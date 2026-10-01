Paco Núñez: "El Partido Popular demostrará que Castilla-La Mancha puede aspirar a mucho más"

El líder del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha criticado al presidente regional, Emiliano García-Page, que lleva 11 años intentando convencer a los castellanomanchegos de que "tienen que conformarse con lo que hay".

Por ello, ha advertido que el PP "va a demostrar que Castilla-La Mancha puede aspirar a mucho más y que se pueden alcanzar niveles de bienestar a la altura de lo que sus paisanos se merecen".

Así lo ha explicado durante el Comité Ejecutivo Autonómico del PP, abogando por un "cambio de gobierno para recuperar oportunidades, mejorar los servicios públicos y conseguir que trabajar, emprender y poner en marcha un negocio no sea una carrera de obstáculos".

Núñez cree que los castellanomanchegos deben juzgar su gestión "por sus hechos y por aquello que ha prometido y que ha dejado de cumplir".

Y ha situado como elementos centrales del debate la evolución del coste de la vida, la vivienda, el empleo, la pobreza, la sanidad, la fiscalidad y las oportunidades para jóvenes, autónomos, empresas, agricultores y ganaderos.

Recuperar oportunidades

El 'popular' se ha referido a los datos de inflación del Instituto Nacional de Estadística (INE), fijada en un 4,7 % en Castilla-La Mancha en agosto frente al 4,3 % de la media nacional. Y ha explicado que en los diez últimos años la inflación acumulada en Castilla-La Mancha alcanza el 49 %.

En materia de vivienda, ha analizado el precio del alquiler antes y ahora, asegurando que se situaba en 4,5 euros por metro cuadrado en agosto de 2015 frente a los 8,8 euros actuales.

"Durante estos años, no se ha construido ni una sola vivienda, mientras Page ha rechazado propuestas del Partido Popular relacionadas con la liberación de suelo, la bajada de impuestos, el alquiler para jóvenes y la normativa contra la ocupación de viviendas", ha afirmado.

Asimismo, ha defendido que el PP ha conseguido evitar un nuevo impuesto sobre las viviendas vacías y ha cuestionado los anuncios realizados por el Ejecutivo regional en materia de vivienda y agricultura.

Comité Ejecutivo Autonómico del PP de Castilla-La Mancha. PP

También se ha referido a los datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, con el 34 % de la población en riesgo, frente al 25 % de la media nacional.

Y ha recordado que la tasa de paro regional está en el 11,81 %, abogando por "crear empleos de calidad, favorecer el crecimiento empresarial y generar oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en Castilla-La Mancha".

En cuanto a la sanidad, ha denunciado la situación de las listas de espera y ha afirmado que alrededor de 100.000 castellanomanchegos están esperando una intervención quirúrgica, una prueba diagnóstica o una consulta.

Además, ha defendido la recuperación de la carrera profesional sanitaria y ha avanzado que con el PP en el Gobierno regional pondrá en marcha un plan de choque contra las listas de espera.

"Infierno fiscal"

Núñez ha defendido que una política fiscal competitiva debe permitir atraer inversión y facilitar la actividad de familias, autónomos y empresas.

Ha anunciado que su partido trabajará para crear las condiciones necesarias para atraer inversión extranjera, reindustrializar Castilla-La Mancha, facilitar la instalación y ampliación de empresas y favorecer la actividad de agricultores, ganaderos y autónomos.

Por ello, ha apostado por la bajada del tramo autonómico del IRPF, la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, la reducción de impuestos vinculados a la compra de vivienda y la eliminación de impuestos y tasas relacionados con la actividad empresarial.

También ha aludido a la eliminación del canon del agua de Page y ha defendido una bajada generalizada de impuestos, coordinada con las medidas que implementará el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al frente del Gobierno de España.

Agua y agricultura

El 'popular' también ha defendido que el agua de Castilla-La Mancha sea "para que rieguen" los castellanomanchegos. Por ello, se ha comprometido al cumplimiento del Pacto Regional por el Agua y a trabajar para impulsar un Plan Nacional de Aguas.

"Castilla-La Mancha necesita productividad, nueva industria, formación vinculada al tejido empresarial, inversión y capacidad de ejecución. Necesitamos que la ubicación geográfica de la región se convierta en oportunidades", ha afirmado.

"Coherencia"

Por último, Núñez ha pedido a Page "coherencia", lamentando que "critica a Pedro Sánchez en medios y al mismo tiempo permite que los diputados socialistas de Castilla-La Mancha en el Congreso voten con el presidente del Gobierno".

Por ello, le ha pedido que "dé instrucciones a los ocho diputados socialistas de Castilla-La Mancha en el Congreso para que voten contra Pedro Sánchez".

También en cuanto a la situación de Ceuta, pidiendo "coherencia" entre las declaraciones de Page sobre la defensa de la ciudad autónoma y el sentido del voto de los diputados socialistas y de la eurodiputada Cristina Maestre en el Parlamento Europeo.