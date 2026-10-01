Las cinco mujeres que el Gobierno de Castilla-La Mancha reconocerá por "dar pasos de gigante" en el mundo rural

El Gobierno de Castilla-La Mancha conmemorará el Día Internacional de las Mujeres Rurales bajo el lema 'La generación de ahora y de siempre', en alusión a las mujeres jóvenes que "están dando pasos de gigante en la transformación del mundo rural, tomando el legado y recogiendo el testigo de madres y abuelas".

Así lo ha explicado la consejera de Igualdad, Sara Simón, que este jueves ha presentado la campaña de la Junta y ha informado sobre el listado de mujeres rurales que serán reconocidas en el acto oficial que se celebrará el viernes 16 de octubre en La Roda.

"Las mujeres hemos sido siempre clave en el mundo rural. Hemos aportado esfuerzo y trabajo mientras asumíamos en exclusiva la carga de nuestros hogares. La diferencia es que ahora no solo aportamos trabajo, sino que dirigimos y asumimos un papel gracias a ese empuje de las nuevas generaciones", ha expresado.

Asimismo, ha apuntado a retos pendientes porque, aunque ha habido avances en los últimos años, "todavía queda mucho por hacer".

"Necesitamos a más mujeres al frente de titularidades agrícolas y ganaderas, a más mujeres al frente de cooperativas, de grupos de desarrollo rural. A más mujeres emprendiendo y poniéndose al frente de todo tipo de negocios vinculados al campo. Pero es evidente que las cosas están cambiando y esto es fruto tanto de las políticas públicas como del empuje de la generación del ahora, con el legado de nuestras madres y abuelas", ha asegurado.

Cinco reconocimientos

Isabel Nieto, de La Iglesuela del Tiétar, es la mujer reconocida en la provincia de Toledo por la puesta en marcha del estudio La Trilla, desde el que crea marcas para el emprendimiento de negocios en el mundo rural.

En Montalvos, Albacete, el Gobierno regional reconocerá la trayectoria de la productora, guionista y directora, Tina Olivares, que inició su carrera cinematográfica en Nueva York en 1994 y que después de obtener reconocimientos como un Premio Iris o el Premio Alice Guy de Castilla-La Mancha.

Agustina Ramírez será la mujer reconocida en Las Pedroñeras, Cuenca, por su rincón gourmet dedicado al ajo morado, con venta física y online.

En Alcoba de los Montes, Ciudad Real, la mujer reconocida es Mónica Fernández Hontanilla, por su negocio de ecoturismo ‘Las 7 cabrillas’ dedicado a la observación astronómica en la provincia.

Por último, la mujer reconocida en la provincia de Guadalajara es Raquel Adalid Botía tras más de una década dedicada a la apicultura trashumante, con más de 300 colmenas repartidas en distintos puntos de la provincia.