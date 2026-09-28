Identifican al conductor de patinete que destrozó un radar de tráfico en La Roda hace un año al intentar sustraerlo

La Guardia Civil de Albacete ha identificado e investigado a un hombre de 32 años de edad vecino de La Roda (Albacete) por destrozar un radar móvil al intentar robarlo cuando conducía un patinete en una carretera del municipio en octubre de 2025. Los daños, según la peritación del Subsector de Tráfico de Albacete, ascienden 4.000 euros.

Según relata la Benemérita en un comunicado, este individuo se aproximó al punto donde se encontraba colocado sobre un trípode un equipo móvil de radar de velocidad propiedad de la Dirección General de Tráfico y que, en esos momentos, estaba siendo operado por agentes de Tráfico.

El conductor del patinete, que llevaba el rostro cubierto por un casco integral, unas gafas de protección y ropa oscura, con el fin de no ser reconocido, aprovechó la circunstancia de que el operador se hallaba fuera de la calzada donde se encontraba estacionado el vehículo oficial y a unos metros del lugar donde estaba fijado el radar móvil para, una vez llegado a su altura y sin detenerse, intentar sustraer el dispositivo que sufrió daños tras su caída.

Nada más producirse el incidente, los agentes iniciaron una persecución a pie que evitó la sustracción pero sin poder alcanzar al hombre, que abandonó la calzada por unos caminos para adentrarse rápidamente en el núcleo urbano.

Tras lo sucedido, tanto efectivos del Puesto de la Guardia Civil de La Roda como del Grupo GIAT de la Unidad de Investigación y Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de Albacete llevaron a cabo una serie de gestiones que finalizaron con la identificación del conductor del patinete.

"Durante el tiempo que han durado las investigaciones y debido a la dificultad que entrañaba reconocer al autor de los hechos, los agentes de la Guardia Civil pudieron comprobar cómo esta persona, muy activa en redes sociales, animaba a sus conocidos a realizar este tipo de actos de los que incluso se jactaba y a quien se investigó como supuesto autor de los delitos de hurto, en grado de tentativa y daños", concluyen desde la Guardia Civil.

Las diligencias, instruidas por la Guardia Civil de Albacete, fueron puestas a disposición de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Roda, que ha entendido de las actuaciones.