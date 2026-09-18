Las mujeres ganan 4.256 euros menos al año que los hombres: radiografía de la brecha salarial en Castilla-La Mancha

Las mujeres de Castilla-La Mancha ganan 4.256 euros menos al año de media que los hombres. Así lo ha trasladado el sindicato UGT en la región con motivo de la celebración del Día Internacional de la Igualdad Salarial que se celebra este viernes, 18 de septiembre.

Este es uno de los datos que arroja la Encuesta Anual de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2024 que ha analizado el sindicato y en la que queda reflejado que en el conjunto de España la situación se acentúa hasta los 5.381 euros.

En Castilla-La Mancha, las diferencias salariales fluctúan dependiendo de los grupos de edad. Por ejemplo, UGT Castilla-La Mancha destaca cómo las mujeres de entre 35 y 44 años soportan una brecha de 5.381 euros anuales.

Además, agregan que en determinados perfiles, como el de las mujeres inmigrantes, la merma en los sueldos se acentúa un 17 % respecto a las mujeres españolas.

Ante este panorama, el sindicato apela a la implantación en todas las empresas -estén obligadas por ley o no- de los planes de igualdad y a que estos incorporen "medidas concretas para acabar con las desigualdades salariales".

Detrás de estos datos, aseguran que influyen un mayor número de excedencias, reducciones de jornada y permisos por cuidados que se cogen las mujeres.

Piden medidas

Del mismo modo, piden que tanto en el ámbito autonómico como en el nacional, se pongan en marcha las medidas y actuaciones previstas por los respectivos gobiernos para atajar la brecha.

En el caso de Castilla-La Mancha, la secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, ha confiado en que "este otoño arranque el trámite parlamentario para la aprobación de la Ley de medidas para reducir las brechas de género" que convertiría a la región en la primera en contar con una normativa de este tipo.

“Aún queda pendiente también que España lleve a cabo la transposición de la directiva sobre transparencia retributiva cuyo plazo para su incorporación en los territorios nacionales terminó el pasado 7 de junio", ha añadido.

Isabel Carrascosa también ha puesto de manifiesto que UGT participa activamente en la mesa de diálogo social abierta para avanzar en su transposición y que, hoy en día, la brecha salarial de género cuesta a las mujeres en España alrededor de 10.170 millones de euros anuales.

Como propuesta irrenunciable dentro de este proceso, UGT ha condicionado su respaldo al acuerdo a que avance de forma paralela la aprobación del registro horario digital, fiable e interoperable, que considera una herramienta imprescindible para conocer cuántas horas trabajan realmente las mujeres y, de este modo, calcular el valor real de la hora trabajada.

"Para UGT, la transparencia retributiva y el registro horario son dos instrumentos inseparables para combatir la brecha salarial de género y ambas iniciativas deberían quedar encauzadas antes de que finalice el mes de julio", concluye el comunicado del sindicato.