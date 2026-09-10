Page cree que los papeles de Ceuta airean la "gestión penosa" de Sánchez y le recomienda que "espabile"

Un momento de la entrevista de Emiliano García-Page en el Programa de Ana Rosa. E.E.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha calificado de "penosa" la gestión de la crisis de Ceuta por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y ha advertido el riesgo que corre el Ejecutivo de "administrar una gran mentira" a la vista del contenido de los informes del CNI.

Durante una entrevista en el Programa de Ana Rosa, el líder de los socialistas castellanomanchegos y principal opositor interno de Sánchez en el PSOE ha interpretado que a día de hoy, "el 95 % de los españoles tiene hecho un diagnóstico" de la crisis distinto a la versión que "el Gobierno quiere mantener a capa y espada".

"Le recomendaría que espabile porque está corriendo el riesgo de administrar una gran mentira, ocultar algo grave", ha enfatizado.

Previamente, en otra intervención en el programa de Onda Cero 'Más de uno', analizado que como el Gobierno central "no se dé prisa", Ceuta puede terminar pasando a la historia como "la primera o segunda gran mentira de la democracia", junto a otra "muy clara" cuando "todo el pueblo español se convenció del tema de la guerra y de la autoría de los atentados del 11M.

Respecto a esa disparidad de versiones, Page ha señalado que después de leer los documentos desclasificados en los que queda constancia de las advertencias del CNI sobre una llegada masiva de inmigrantes, "entiendo lo mismo que entendía cuando escuché a Pedro Sánchez el 30 de junio en Ceuta, que se había producido una vulneración de la integridad territorial".

Por eso, se ha preguntado por qué el presidente del Gobierno "ha cambiado de opinión" y ahora defiende la tesis de la crisis migratoria como volvió a dejar claro en la entrevista de este miércoles en TVE 1.

Exige explicaciones

El político toledano ha insistido en la necesidad de que el Gobierno haga autocrítica respecto a la gestión de esta crisis. En este sentido, ha analizado que incluso considerando los informes de "moderados" cabe aclarar si "falló el sistema de alerta" o por el contrario funcionó y se produjo algún tipo de "reacción". "Digo yo que con estas alertas algo se tendría que haber planteado y que yo sepa solo había seis policías nacionales desplegados".

"Al final va a ser verdad que en España tenemos un problema de comprensión lectora", ha ironizado en referencia a los pésimos resultados de los alumnos españoles que muestra el informe PISA en esta destreza.

Otra de las advertencias que ha lanzado el presidente castellanomanchego es el riesgo de "cronificación" de este problema sobre Ceuta y que en un momento dado podría extenderse a Melilla. "Sería tremendo", ha lamentado.

No obstante, ha advertido que para no llegar a ese extremo es necesario que "haya una solución" y para esto la primera premisa es "tener claro cuál es el problema".

"Si no se quiere aclarar qué ha pasado y cuál es el riesgo, es muy complicado que se pueda buscar una solución, aunque duela y exija una responsabilidad", ha rematado.

Lista de periodistas

Durante su intervención, Page también se ha referido a otros temas de actualidad como la lista de periodistas y tertulianos confeccionada por el Ministerio de Interior en la que les clasifica por su ideología política.

Delante de varios de estos profesionales 'fichados', como la presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban y el adjunto al director de EL ESPAÑOL, Fernando Garea, ha considerado esta acción como un "error elemental".

Page ha señalado que "cuando se confeccionan este tipo de listas no es solo para tener información, sino para proceder de alguna manera", por lo que ha apuntado que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska "haría bien en pedir disculpas en serio y cambiar la forma de hacer las cosas".

No aclara si volverá a presentarse

Por último, el que hoy por hoy es el único presidente autonómico del PSOE que gobierna con mayoría absoluta, no ha despejado la duda de si optará a su cuarto mandato en las elecciones que celebrarán el 23 de mayo de 2027.

"Decidiré cuando llegue el momento. Por costumbre, no suelo tomar la decisión hasta que no se aproxima la fecha de la convocatoria porque soy presidente de Castilla-La Mancha y no me quiero distraer de la gestión", ha apostillado.