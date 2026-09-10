Núñez exige a Page "coherencia" y le pregunta si sus ocho diputados "votarán a favor de Ceuta o con Pedro Sánchez"

Paco Núñez en el stand de la UCLM en la Feria de Albacete 2026. PP CLM

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado este jueves al presidente regional, Emiliano García-Page, que aclare si ha dado instrucciones a sus ocho diputados del PSOE de Castilla-La Mancha en el Congreso para respaldar la iniciativa del Partido Popular sobre Ceuta o si, por el contrario, "van a votar con Pedro Sánchez".

Núñez ha realizado estas declaraciones ante los medios de comunicación durante su visita a la Feria de Albacete, donde ha cuestionado la coherencia entre las críticas que Page ha realizado en los últimos días sobre la situación de Ceuta y el sentido del voto que finalmente adopten los parlamentarios socialistas de la región.

El dirigente 'popular' ha recordado que Page "ha hablado de Ceuta, se ha hecho vídeos sobre Ceuta" y ha defendido la necesidad de proteger las fronteras, reconstruir las relaciones con Marruecos y reclamar apoyo a la Unión Europea.

También ha señalado que el presidente castellanomanchego ha hablado de devolver a sus países a los inmigrantes que hayan entrado irregularmente en Ceuta y de situar la seguridad nacional "por encima de todas las cosas".

"Y ahora todo esto se va a votar en el Congreso de los Diputados", ha apuntado Núñez, que ha instado a Page a trasladar posiciones al ámbito parlamentario a través de los diputados socialistas de Castilla-La Mancha.

El PP pide reforzar la frontera y apoyar a Ceuta

La iniciativa que, según ha explicado Núñez, defenderá el Partido Popular plantea la devolución a sus países de los inmigrantes que hayan entrado ilegalmente en Ceuta, así como solicitar el apoyo de la Unión Europea para reforzar la frontera.

Además, el PP reclama que se garantice la "inviolabilidad de nuestras fronteras" y que, ante la situación actual, la seguridad nacional "debe de primar" y prevalecer.

La propuesta también incluye un plan de reconstrucción económica para Ceuta dirigido, entre otros colectivos, a autónomos y pequeñas y medianas empresas, dentro de un paquete de medidas de apoyo a la ciudad autónoma.

En este contexto, Núñez ha puesto el foco en los ocho diputados del PSOE de Castilla-La Mancha y ha cuestionado que las críticas públicas de Page al Gobierno de Pedro Sánchez tengan efectos si después los parlamentarios socialistas de la región votan junto al Ejecutivo.

"Las críticas de Page a Sánchez no sirven de nada si después no se materializan en que cuando hay que votar, para que tenga efectos legales, sus diputados, los diputados de Page, los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha, votan con Pedro Sánchez", ha afirmado.

Por ello, el presidente regional del PP ha reclamado "coherencia" tanto a Page como a los parlamentarios socialistas de Castilla-La Mancha y les ha planteado directamente: "¿Van a ser coherentes y van a dar coherencia a lo que ha verbalizado Page y van a votar a favor de Ceuta o van a hacer lo de siempre?".

Día de la Discapacidad en la Feria de Albacete

Durante su visita a la Feria de Albacete, Núñez también ha destacado la celebración del Día de la Discapacidad en Feria, una jornada que ha calificado de "tan especial".

El presidente del PP regional ha asegurado que, "como albaceteño", supone para él "un verdadero privilegio y un verdadero honor" participar en la feria y comprobar que se desarrolla "con la normalidad propia de una feria multitudinaria" por la que pasan cientos de miles de personas.

Paco Núñez en la Feria de Albacete. PP CLM

Asimismo, ha felicitado al alcalde de Albacete, Manuel Serrano, por la programación preparada para esta edición y por el desarrollo de los actos durante la feria.