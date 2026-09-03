La Junta exige al Gobierno "asumir su responsabilidad" y reclama recursos para acoger a los menores migrantes de Ceuta

Durante la celebración este jueves del primer pleno del curso político de las Cortes de Castilla-La Mancha, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torrijano, ha afirmado que la comunidad autónoma está a disposición de ayudar a Ceuta con la acogida de menores y ha exigido al Gobierno central que "asuma su responsabilidad" y aporte los recursos necesarios para ello.

En esta línea, García Torrijano ha defendido que la postura de la región "siempre ha sido solidaria y lo seguirá siendo" y ha añadido que, independientemente de quién ocupe la presidencia del Gobierno, le pedirá "los recursos necesarios para cumplir con el real decreto ley".

Aunque ha reafirmado que el sistema de protección a la infancia está "tensionado", también ha indicado que se trata de un sistema "flexible" que puede ser más o menos amplio a la hora de acoger nuevos menores.

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado una propuesta de resolución del grupo parlamentario socialista para instar al Gobierno regional a reforzar la red de centros de protección de menores, impulsar un modelo basado en pequeños hogares o incentivar el acogimiento familiar, entre otros aspectos.

En la propuesta, que ha salido adelante con el voto a favor del grupo socialista y en contra del resto de grupos, se contemplan hasta 17 puntos que pasan por blindar la financiación del sistema de protección, atender a las necesidades especiales o reafirmar el compromiso de las Cortes con el Pacto por la Infancia y la Adolescencia.

"Éxito" del sistema

A lo largo del debate general sobre los centros y hogares públicos de atención a menores, García Torrijano ha calificado como "un éxito" que más de la mitad de los 1.205 menores tutelados por Castilla-La Mancha están en familias de acogida. A su juicio, este hecho demuestra que "el sistema de protección funciona".

En este sentido, ha resaltado la importancia de una financiación que se ha duplicado, al pasar de 30 millones en 2015 a más de 60 millones de euros en la actualidad.

En respuesta a las preguntas lanzadas por el grupo parlamentario Vox, la consejera ha asegurado que una plaza cuesta lo mismo independientemente de dónde proceda el menor y que "no es más barato porque el niño tenga un color de piel u otro".

La responsable de Bienestar Social también ha invitado a los ayuntamientos que este miércoles celebraron concentraciones a responder a los llamamientos de ayuda a Ceuta. Así, ha recriminado al Partido Popular que presuma de apoyar a la ciudad autónoma en la calle pero que no lo haga en las instituciones.

El diputado socialista José Antonio Contreras, ha admitido que el sistema tiene cuestiones pendientes de resolver y que "los recursos son finitos", por lo que la región no puede asumir "de golpe y porrazo a un montón de menores". Sin embargo, ha destacado que el Gobierno de Page solicita por ello más recursos "en cada reunión".

PP y Vox reclaman al Gobierno regional más garantías

Por su parte, la diputada y secretaria general del PP, Carolina Agudo, ha exigido al Gobierno de Castilla-La Mancha que defienda los intereses de la región frente al Gobierno de España en relación a la acogida de menores y ha pedido que se ocupe de "garantizar la atención adecuada de los recursos económicos, humanos y materiales de nuestras competencias autonómicas".

Durante sus dos intervenciones, la diputada popular ha recriminado al Partido Socialista que no apoyase este miércoles las concentraciones en apoyo al pueblo ceutí y le ha acusado de estar "sometido" a Pedro Sánchez.

El diputado de Vox, Luis Blázquez, ha incidido en las palabras de la consejera sobre la "sobreocupación" del sistema y ha cuestionado cuántos menores más se pueden recibir "sin deteriorar la atención a los que ya tutela" la administración regional, a la que también ha reclamado que priorice la reunificación familiar, tal y como marca la ley.