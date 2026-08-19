Castilla-La Mancha activará el Meteocam por fuertes lluvias y tormentas en Albacete, Cuenca y Guadalajara

El Gobierno de Castilla-La Mancha activará este jueves 20 de agosto a las 11.00 horas el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), en fase de alerta, ante el episodio de lluvias y tormentas previsto en las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara.

La decisión se ha adoptado después de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) haya emitido avisos de nivel naranja y amarillo por fuertes lluvias y tormentas en diferentes zonas de estas tres provincias.

El nivel naranja afecta a las comarcas albaceteñas de Hellín y Almansa, donde se prevén tormentas que pueden ir acompañadas de granizo de más de dos centímetros y rachas de viento fuertes o muy fuertes.

En estas mismas comarcas existe además aviso naranja por lluvias, con una precipitación acumulada prevista de 30 litros por metro cuadrado en una hora, entre las 12.00 y las 21.59 horas de este jueves.

El episodio afectará también al resto de la provincia de Albacete, aunque con avisos de nivel amarillo. AEMET prevé en estas zonas lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, además de tormentas con probable granizo y rachas fuertes o muy fuertes.

Guadalajara y Cuenca

En Guadalajara, el aviso amarillo se concentra en las Parameras de Molina, donde se esperan tormentas con probable granizo y rachas fuertes o muy fuertes entre las 16.00 y las 23.59 horas.

A la misma hora comenzará el aviso amarillo en la Serranía de Cuenca, también por tormentas que pueden dejar granizo y fuertes rachas de viento.

El 112 activa el seguimiento

Con la activación del Meteocam, el 112 de Castilla-La Mancha ha informado a los ayuntamientos y grupos de intervención de las zonas afectadas para que puedan adoptar las medidas de prevención y respuesta que consideren necesarias.

El servicio de emergencias realizará además un seguimiento de las posibles incidencias que puedan producirse durante el episodio.

La dirección del plan analizará tanto la evolución de los avisos de AEMET como las incidencias que se registren para adaptar, si fuera necesario, el nivel de respuesta.

Precaución

El Gobierno regional recomienda extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera. Si una tormenta sorprende durante la conducción, aconseja reducir la velocidad y adaptar la marcha a la visibilidad, además de evitar atravesar zonas inundadas, cauces o ramblas.

También recomienda no estacionar ni circular por arroyos o cauces ante el riesgo de una crecida repentina y alejarse de ríos, torrentes y vaguadas.

En los domicilios, se aconseja retirar del exterior aquellos elementos que puedan ser arrastrados por el agua. Si se produce una inundación, hay que abandonar sótanos y plantas bajas y desconectar la electricidad.

El Ejecutivo autonómico recuerda que, ante cualquier emergencia, debe llamarse al 112, haciendo un uso racional de este servicio.