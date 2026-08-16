Este será el próximo festivo en Castilla-La Mancha tras haber disfrutado del 15 de agosto: habrá puente de tres días

Una trabajadora barre la entrada de su negocio en Toledo. Ángela Pulido Díaz

Tras el festivo de la Asunción de la Virgen, disfrutado este sábado 15 de agosto, los trabajadores de Castilla-La Mancha encaran un largo tramo de calendario sin días no laborables de ámbito autonómico.

El próximo será el lunes 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, que permitirá un puente de tres días a quienes trabajen de lunes a viernes.

Hasta entonces, la única excepción serán los municipios que tengan fijados sus dos festivos locales en agosto o septiembre. Muchas localidades castellanomanchegas celebran en esas semanas sus fiestas patronales, por lo que sus vecinos podrán sumar jornadas de descanso antes de la llegada del puente de octubre.

El calendario laboral de 2026 recoge doce festivos retribuidos y no recuperables para toda Castilla-La Mancha, a los que cada ayuntamiento añade dos fechas de carácter local. El 12 de octubre será el siguiente descanso general tras el 15 de agosto.

El festivo de la Asunción cayó este año en sábado y, además, estaba incluido entre las fechas de apertura comercial autorizada. Por tanto, no todos los trabajadores pudieron disfrutarlo como jornada de descanso, especialmente en sectores como el comercio, donde los establecimientos podían abrir.

Próximo puente en octubre

El Día de la Hispanidad caerá en lunes. Para quienes descansen durante el fin de semana, el calendario dejará tres días consecutivos libres: sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre.

Después, el siguiente festivo autonómico llegará apenas tres semanas más tarde. Será el lunes 2 de noviembre, fijado en Castilla-La Mancha en sustitución del descanso correspondiente al 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, que cae en domingo.

El último mes del año incluirá dos festivos de ámbito regional: el martes 8 de diciembre, Inmaculada Concepción, y el viernes 25 de diciembre, Natividad del Señor.

El 6 de diciembre, Día de la Constitución, cae este año en domingo. Castilla-La Mancha no lo traslada al lunes 7 porque ya ejerció el derecho de sustitución al fijar como festivo el jueves 4 de junio, Corpus Christi.

Así, el 8 de diciembre no generará por sí solo un macropuente para toda la población. Sin embargo, quienes tengan libre el lunes 7 podrán encadenar el fin de semana, el lunes y el martes, con cuatro días consecutivos de descanso.

Navidad, por su parte, caerá en viernes y permitirá un último puente de tres días: viernes 25, sábado 26 y domingo 27.

Los festivos que quedan