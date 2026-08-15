El Gobierno de Castilla-La Mancha amplía el METEOCAM a toda la región tras los avisos por lluvias, tormentas y granizo

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha ampliado este sábado la activación del Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOCAM) a toda la comunidad autónoma en fase de alerta.

Esta medida responde a los avisos de nivel amarillo por lluvias de hasta 15 milímetros en una hora, tormentas con probable granizo y rachas muy fuertes de viento en todas las comarcas de la región emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET):

El METEOCAM se encontraba activo desde el viernes en Albacete, Cuenca y Guadalajara, donde se han registrado doce incidencias leves, principalmente caídas de ramas y cables.

Para este sábado, se espera un descenso generalizado de las temperaturas máximas, sensiblemente acusado en puntos de Guadalajara. Los mercurios oscilarán entre los 21 y 36 grados en Toledo, entre los 22 y 34 en Ciudad Real, entre los 23 y 34 en Albacete y entre los 19 y 32 en las provincias de Cuenca y Guadalajara.

Recomendaciones ante las lluvias y tormentas

Ante el riesgo de riadas repentinas, las autoridades aconsejan evitar desplazamientos innecesarios por carretera. Si le sorprende una tormenta mientras conduce, reduzca la velocidad, evite atravesar tramos anegados o cauces de agua y consulte el estado de las vías antes de emprender viaje.

Si la tormenta sorprende a una persona en el campo, se aconseja buscar lugares elevados ante el riesgo de inundaciones y alejarse de vaguadas, ríos y torrentes, donde una crecida repentina podría poner en peligro la seguridad.

En las viviendas, se recomienda retirar del exterior aquellos elementos que puedan ser arrastrados por el agua. Si el agua llega a entrar en una casa, es aconsejable abandonar sótanos y plantas bajas y desconectar la corriente eléctrica.

También se pide evitar estacionar vehículos o vadear con ellos arroyos y cauces, ya que una subida repentina del nivel del agua podría arrastrarlos. Antes de emprender un desplazamiento por carretera, las autoridades aconsejan consultar las condiciones meteorológicas y extremar la precaución ante la posible presencia de obstáculos o acumulaciones de agua en la calzada.

Finalmente, ante cualquier situación de emergencia, la recomendación es llamar al teléfono 112 y realizar un uso racional de este servicio para garantizar la atención de las situaciones que realmente requieran asistencia.