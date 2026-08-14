Trillo celebra la prórroga de Almaraz y reclama al Gobierno mantener abierta su central nuclear más allá de 2030

El alcalde de Trillo (Guadalajara), Jorge Peña (PP), ha afirmado que la prórroga a la central nuclear de Almaraz (Cáceres) da "mucha esperanza de cara al cambio en el cierre de los parques nucleares" como el ubicado en el municipio.

En declaraciones a EFE, Peña ha valorado el impacto de la decisión del Gobierno de prorrogar la actividad de Almaraz, una central que comparte propietario con la ubicada en Trillo.

"Es un alivio porque tienen tiempo para hacer otras actuaciones necesarias para prepararse para un posible cierre en 2030", ha indicado el alcalde.

Peña ha subrayado que la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares y Almacenamiento de Residuos (Amac) —una entidad en la que se integra Trillo— va a "seguir luchando" para que a partir de 2030 "se siga ampliando hasta que la central siga siendo útil".

Sobre la central ubicada en Trillo, que es la última instalación nuclear prevista para cerrar según el calendario del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, ha advertido de un "cambio de la actitud del Gobierno, que estaba antes obsesionado con este cierre político" y ha confiado en un "cambio en la apuesta por la energía nuclear".

Peña ha defendido que la "inestabilidad" global "nos obliga prácticamente a mantener nuestras centrales porque no podemos depender del gas de otros países que son políticamente inestables o del gasoil".

Por su parte, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha celebrado la extensión de la vida de un recurso que da "trabajo a muchos castellanomanchegos" de las Tierras de Talavera.

Una decisión importante también para Castilla-La Mancha por la influencia de Almaraz en la comarca de Talavera de la Reina, dando trabajo a muchos castellanomanchegos.



Sin duda la presión de una sociedad que reclama lo suyo ha sido vital para que esta central siga activa.… https://t.co/QN6ujxtl6h — Paco Núñez (@paconunez_) August 14, 2026

"Sin duda, la presión de una sociedad que reclama lo suyo ha sido vital para que esta central siga activa", ha asegurado el jefe de la oposición regional en un mensaje publicado en las redes sociales.

Además, Núñez ha felicitado a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, "por su liderazgo político en este asunto".