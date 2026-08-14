Castilla-La Mancha activa el Meteocam por tormentas en tres provincias: Cuenca espera lluvias de 30 litros en una hora

El Gobierno de Castilla-La Mancha activará este viernes, a partir de las 13.00 horas, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en fase de alerta, Situación Operativa 0, ante la previsión de lluvias y tormentas en las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara.

La activación se produce después de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) haya emitido avisos de nivel naranja y amarillo por precipitaciones, tormentas, posible granizo y rachas muy fuertes de viento en diferentes puntos de las tres provincias.

La situación más destacada se encuentra en la Serranía de Cuenca, donde permanece activo un aviso naranja por lluvias con peligro importante y una precipitación acumulada de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. El aviso comienza a las 13.00 horas y estará vigente hasta las 21.59 horas.

En la misma provincia también se han establecido avisos amarillos por tormentas, con probabilidad de granizo y rachas muy fuertes asociadas, tanto en La Serranía como en La Mancha conquense. En La Serranía, este aviso se mantendrá hasta las 21.59 horas, mientras que en La Mancha conquense finalizará a las 19.59 horas.

Albacete, bajo aviso en todas sus comarcas

En Albacete, AEMET ha activado avisos de nivel amarillo en todas las comarcas por lluvias y tormentas. Se prevén precipitaciones acumuladas de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, además de tormentas que podrían venir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Estos avisos estarán activos desde las 13.00 horas y, en principio, finalizarán a las 19.59 horas.

La activación del Meteocam se produce apenas unas horas después de que Castilla-La Mancha desactivara el dispositivo que permanecía operativo en Albacete por el episodio tormentoso del jueves. El plan quedó desactivado a las 21.00 horas del 13 de agosto, sin que se registraran incidencias durante su activación.

La provincia albacetense vivió precisamente este jueves algunos de los episodios más intensos de la jornada, con una fuerte granizada en zonas de la Sierra del Segura, especialmente en Nerpio, donde el granizo llegó a cubrir carreteras y caminos de blanco y provocó un brusco descenso de las temperaturas.

Guadalajara también tendrá tormentas y granizo

En Guadalajara, los avisos de AEMET afectan a la comarca de Parameras de Molina, donde se esperan lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas con probable granizo y rachas muy fuertes.

El aviso comenzará igualmente a las 13.00 horas y permanecerá activo hasta las 19.59 horas.

Ante este escenario, el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 ya ha informado a los ayuntamientos y grupos de intervención de las zonas afectadas para que puedan adoptar las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que consideren necesarias.

La dirección del Meteocam mantendrá un seguimiento de la evolución de la situación y valorará tanto los cambios en las predicciones de riesgo de AEMET como las posibles incidencias que puedan producirse. En función de esa evolución, se podrá adaptar el nivel de respuesta del dispositivo.

Recomendaciones ante las lluvias y tormentas

La Junta ha pedido a la población que extreme las precauciones durante las horas de mayor inestabilidad y que evite desplazamientos innecesarios. En caso de encontrarse con una lluvia intensa mientras se circula, se recomienda reducir la velocidad y adaptarla a las condiciones de visibilidad, además de evitar atravesar tramos inundados, cauces o ramblas.

Si la tormenta sorprende a una persona en el campo, se aconseja buscar lugares elevados ante el riesgo de inundaciones y alejarse de vaguadas, ríos y torrentes, donde una crecida repentina podría poner en peligro la seguridad.

En las viviendas, se recomienda retirar del exterior aquellos elementos que puedan ser arrastrados por el agua. Si el agua llega a entrar en una casa, es aconsejable abandonar sótanos y plantas bajas y desconectar la corriente eléctrica.

También se pide evitar estacionar vehículos o vadear con ellos arroyos y cauces, ya que una subida repentina del nivel del agua podría arrastrarlos. Antes de emprender un desplazamiento por carretera, las autoridades aconsejan consultar las condiciones meteorológicas y extremar la precaución ante la posible presencia de obstáculos o acumulaciones de agua en la calzada.

Finalmente, ante cualquier situación de emergencia, la recomendación es llamar al teléfono 112 y realizar un uso racional de este servicio para garantizar la atención de las situaciones que realmente requieran asistencia.

La nueva activación del Meteocam llega en una jornada en la que Castilla-La Mancha afronta de nuevo una combinación de calor, lluvias y tormentas, después de varios días de intensa inestabilidad que ya han provocado daños en cultivos y episodios de granizo en distintos puntos de la región.