Los Ribereños piden a Sabrido rectificar o dimitir por sus palabras sobre el trasvase Tajo-Segura: "La ley debe cumplirse"

La Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía ha exigido al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, que rectifique públicamente sus últimas declaraciones sobre el trasvase Tajo-Segura o, en caso contrario, presente su dimisión.

La organización considera que las palabras del representante del Ejecutivo central suponen justificar la continuidad de las derivaciones de agua al Levante mientras Murcia, Alicante y otros territorios receptores no dispongan de recursos suficientes procedentes de la desalación u otras alternativas.

Sabrido defendió que el trasvase debe tener un fin, pero ha señalado que no se puede "estrangular la economía" de las comunidades del Levante que dependen del agua del Alto Tajo, al tiempo que apeló a la solidaridad de Castilla-La Mancha.

Para el presidente de los Municipios Ribereños, Borja Castro, este planteamiento supone condicionar el cumplimiento de la legislación y la recuperación del Tajo a que la cuenca receptora decida cuándo está preparada para prescindir del agua trasvasada.

“Han tenido años para adaptarse, se les ha advertido reiteradamente y se han desarrollado alternativas precisamente para reducir la dependencia del trasvase. Sin embargo, han seguido creciendo como si el agua del Tajo fuese ilimitada”, ha señalado Castro.

"La ley y las sentencias están para cumplirse"

Los Ribereños recuerdan que la implantación de los caudales ecológicos se estableció de forma escalonada durante tres años precisamente para facilitar la adaptación del Levante a otras fuentes de suministro, entre ellas la desalación.

Asimismo, la asociación destaca que el Tribunal Supremo ha confirmado que los caudales ecológicos constituyen una restricción previa al trasvase y que los usuarios del sistema Tajo-Segura únicamente pueden disponer de aguas excedentarias.

"Llevan años teniendo tiempo y alternativas para adaptarse y, lejos de hacerlo, han seguido creciendo sobre la dependencia del Tajo. La ley y las sentencias están para cumplirse, no para esperar indefinidamente a quien no quiere cambiar", sostiene la asociación.

Castro ha rechazado que pueda mantenerse indefinidamente el actual modelo hasta que los territorios receptores estén preparados para sustituir el agua del trasvase. "No se puede premiar eternamente a quien no se adapta", ha afirmado, antes de acusar al sistema de "alimentar al abusón y premiar al que incumple".

Reclaman que también se tenga en cuenta la economía de los pueblos ribereños

La Asociación de Municipios Ribereños considera además que las declaraciones de Sabrido evidencian, a su juicio, un "desconocimiento absoluto" de las consecuencias económicas que el trasvase ha tenido sobre Entrepeñas y Buendía.

"Habla de no estrangular la economía del Levante como si aquí no hubiera economía, empresas, turismo, empleo y pueblos que llevan décadas condicionados por este modelo", ha criticado Castro.

El presidente de la asociación ha invitado al delegado del Gobierno a conocer personalmente los municipios de la cabecera del Tajo para comprobar las consecuencias que, según los Ribereños, ha tenido durante décadas la salida de agua hacia otras comunidades.

"Si es desconocedor e ignorante de la realidad de los municipios ribereños, le invitamos a que venga y la conozca", ha afirmado Castro, quien ha puesto en duda que Sabrido haya visto "de primera mano" lo que supone para estos pueblos tener su principal recurso económico condicionado por las necesidades de otros territorios.

Sabrido ya ha provocado críticas desde Sacedón

Las declaraciones del delegado del Gobierno ya habían generado este martes una fuerte reacción política en la cabecera del Tajo. El alcalde socialista de Sacedón, Francisco Pérez Torrecilla, reclamó al Gobierno el "cese inmediato" de Sabrido por considerar que sus palabras justificaban la continuidad del trasvase.

El regidor reprochó al delegado que contraponga la protección de la economía del Levante a la situación de los municipios ribereños y reclamó un representante del Ejecutivo central que conozca la realidad de Castilla-La Mancha.

Ahora, los Municipios Ribereños se suman a las críticas y sostienen que las palabras de Sabrido "no son aisladas", ya que, según Castro, "no es la primera vez que hace manifestaciones en esta dirección", aunque considera que en esta ocasión las ha expresado "con tanta claridad".

Por todo ello, la asociación reclama una rectificación pública. "El Levante ha tenido tiempo para adaptarse y debe hacerlo. No podemos seguir aplazando el cumplimiento de las normas y de las sentencias porque quien debía prepararse haya optado por seguir aumentando su dependencia", ha concluido Castro, quien ha cuestionado que Sabrido pueda continuar en el cargo si considera que esta situación debe prolongarse indefinidamente.