Cazalegas invita a cinco días de fiesta "en sintonía": orquestas, capea, caballos, hinchables y procesión nocturna

El mes de agosto viene cargado de eventos para los vecinos de Cazalegas (Toledo). Tras disfrutar de la II edición del Orgullo el pasado sábado en su famoso embalse, el municipio toledano vuelve a engalanarse para disfrutar de sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario del 12 al 16 de agosto.

Para que todos los vecinos puedan disfrutar de unas fiestas "en sintonía" y se "vean representados", en palabras del alcalde, Fran Blanco, el programa de la semana grande incluye este año como novedad un día dedicado para cada franja de edad.

Así, los cazalagueños más pequeños tendrán el Día del Niño, que se celebrará el miércoles 12 de agosto y para el que se han preparado una serie de actividades como hinchables acuáticos, fiesta de espuma de colores y un tren turístico que recorrerá las calles del pueblo.

Fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario en Cazalegas (Toledo). Ayuntamiento de Cazalegas

Un día después del pistoletazo de salida y como novedad en este año, la banda de música junto con las autoridades y la comitiva oficial acompañarán durante un pasacalles a las reinas, damas y místeres hasta la plaza en la que se encuentra el ayuntamiento.

La Plaza de España se convertirá a las 22 horas del jueves 13 de agosto en el escenario donde se celebrará la solemne coronación de damas, reinas y místeres 2026. Tras el acto y sin moverse de localización, el día finalizará con una actuación musical de la mano del grupo Alaska on Tour y del DJ Jandro Rubio.

Desfile de carrozas

Tras una jornada de cañas por los bares de Cazalegas, a las 20:00 horas del viernes 14 de agosto tendría lugar el tradicional desfile de carrozas, cabezudos y gigantes, que recorrerá las calles del municipio al son de la Asociación Musical de Cazalegas. Su recorrido acabará a las puertas de la iglesia San Vicente Mártir con la puesta de pañuelos.

El creador de contenido en redes sociales Sergio Gómez (@ser0noser) ha sido considerado el claro "merecedor" de dar el pregón 2026 por "la promoción y difusión que ha hecho a lo largo del año del pueblo y del embalse", cuenta el alcalde para EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Ofrenda floral, misa y solemne procesión

A las 12:30 horas del sábado 15 de agosto se celebrará la santa misa. Al acabar el acto religioso, se procederá con la tradicional ofrenda floral a la Virgen del Rosario. El día dedicado a la patrona y alcaldesa honoraria finalizará con "una procesión nocturna por las calles del municipio", indica Blanco.

Virgen del Rosario. Ayuntamiento de Cazalegas

Los aficionados a los toros y los más jóvenes podrán disfrutar de una "jornada de capea" en la que la diversión girará en torno a un "ambiente de convivencia, comida y música".

La variedad musical supone "un gran atractivo" de las fiestas patronales de Cazalegas, declara el alcalde. Entre los artistas locales, bandas y orquestas que ilustran el cartel están Nuevo Versalles, La Factoría, DJ Dennis Moore, La Gran Rockset o DJ RYCKY, entre otros.

Una fiesta para todos

Los cazalagueños mayores también cuentan con un día dedicado a ellos que estará lleno de múltiples actividades que empezarán desde "bien tempranito" el domingo 16 de agosto. Así lo señala el alcalde, quien invita a los seniors del municipio a "disfrutar de un desayuno todos juntos a las 8:30 horas en el Parque Bajada del Valle".

Siguiendo con la programación del día 16, a las 13 horas se podrá ver el pasacalles a cargo de la Asociación Musical de Cazalegas. Con motivo de llevar la fiesta a todos los mayores, ese mismo día se hará una visita a la Residencia Geriátrica Cazalegas. Al caer la tarde, Cazalegas coronará a la reina y míster senior 2026.

A las 14 horas de ese mismo domingo, los cazalagueños irán poniendo el broche final a sus fiestas con la tradicional y esperada degustación de paella en la calle Mayor del municipio, en la que se repartirán cientos de raciones para los vecinos.

Con el objetivo de "dar a conocer el talento y proyectarlo", los artistas locales serán los encargados de hacer vibrar la Plaza Virgen del Rosario a partir de las 15:30 horas.

Para finalizar unas fiestas que apuestan por dar protagonismo a todos los cazalagueños con ofertas interesantes, a las 20 horas la Plaza de España se adaptará para dar cabida a un espectáculo ecuestre.

Sin moverse de localización y antes de la traca final una noche de copla y pasión al son de Natalia Mellado será el cierre a una semana cargada de eventos.

A tan sólo unos minutos de Talavera de la Reina, Cazalegas abre sus puertas para todo aquel que quiera disfrutar de un ambiente de música, diversión y hospitalidad que une a generaciones.