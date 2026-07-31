Toledo iniciará en septiembre la reforma integral de la calle Coronel Baeza tras años de reclamaciones vecinales

El Ayuntamiento de Toledo comenzará el próximo mes de septiembre las obras de renovación integral de la calle Coronel Baeza, una actuación que permitirá modernizar las redes de abastecimiento y saneamiento, instalar un nuevo colector de aguas pluviales y renovar el acerado y el firme de esta importante vía de la ciudad.

Los trabajos, con un plazo de ejecución de diez meses, responden a una histórica demanda vecinal para poner fin a los problemas de inundaciones y suministro de agua que afectan a la zona.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha visitado este viernes el barrio de Santa Teresa y el Poblado Obrero, donde ha mantenido un encuentro con vecinos y comerciantes para informarles de los detalles de la actuación, que será ejecutada por la empresa Facsa.

Durante la visita, Velázquez ha subrayado que se trata de "una actuación muy importante, muchos años demandada y reclamada por los vecinos y que es de justicia", ya que permitirá resolver unos problemas que se arrastran desde hace años. "Pondrá fin a años de inundaciones y de problemas con el suministro de agua en esta zona de la ciudad", ha asegurado.

Reparación integral

La intervención contempla la renovación completa de las infraestructuras hidráulicas situadas bajo el pavimento, con la instalación de un nuevo colector de saneamiento, una nueva red de abastecimiento y un colector específico para aguas pluviales, lo que mejorará el servicio y evitará las incidencias que se producen de forma recurrente.

Además de actuar sobre las redes subterráneas, el proyecto incluye la reparación integral del acerado, actualmente muy deteriorado, así como la renovación del firme y el asfaltado de la calle, con el objetivo de mejorar tanto la accesibilidad como la seguridad de peatones y vehículos.

El alcalde ha explicado que el Ayuntamiento mantendrá una coordinación permanente con los comerciantes de la zona para minimizar las afecciones durante el desarrollo de las obras y facilitar el mantenimiento de la actividad económica.

Velázquez ha insistido en que esta actuación supone "una solución a problemas históricos que afectaban a los vecinos" y ha defendido que responde a una reivindicación de hace años para mejorar una de las principales vías del entorno de Santa Teresa y el Poblado Obrero.