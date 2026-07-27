La Junta une fuerzas con patronal y sindicatos para impulsar la inclusión LGTBI en las empresas

El Gobierno de Castilla-La Mancha, junto a los sindicatos UGT y CCOO y la Confederación regional de Empresarios (Cecam), han consolidado avances en materia laboral, sindical y empresarial para el colectivo LGTBI gracias a tres convenios firmados este lunes en el Palacio de Fuensalida.

El objetivo de este acuerdo se plantea por impulsar planes específicos para facilitar una mayor empleabilidad, la configuración de Espacios Libres de Discriminación, el impulso de la formación y la sensibilización en materia de diversidad.

El acuerdo ha sido firmado, durante una rueda de prensa, por parte de la consejera de Igualdad, Sara Simón, por la secretaria general de UGT en Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, el secretario general de CCOO, Javier Ortega, y el presidente de Cecam, Ángel Nicolás.

Acuerdo con los agentes sociales en materia LGTBI. Gobierno de Castilla-La Mancha.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha señalado que "este tipo de alianzas nos ayudan a hacer realidad los derechos y las garantías que recogen nuestra Ley y desde luego que es importantísimo poder llevar estas medidas en materia LGTBI al ámbito del trabajo, al tejido empresarial o a la negociación colectiva", además, ha añadido que los espacios de "mayor vulnerabilidad son los relacionados con el ocio, el entorno digital y el puesto de trabajo".

Por su parte, los sindicatos tienen objetivos específicos. En el convenio se contempla que ambos, UGT y CCOO, desarrollen planes y protocolos específicos contra el acoso y la LGTBIfobia en el ámbito laboral. En este sentido, se prestará especial atención a la discriminación múltiple y el acompañamiento a las víctimas.

El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha apuntado que las leyes "son imprescindibles", y aunque han supuesto grandes avances, "por sí solas no transforman la realidad, lo hacen cuando se aplican, cuando se conocen y cuando existe voluntad para hacerlas efectivas, y esa es precisamente la importancia de este convenio".

Asimismo, los convenios no incorporan una aportación económica adicional por parte de la Consejería de Igualdad, dependerá de sus recursos propios. Estos son flexibles y se adaptan a la naturaleza, estructura, capacidades y obligaciones legales de cada identidad.

Consejera de Igualdad, Sara Simón. Gobierno de Castilla-La Mancha.

El periodo de vigencia se podrá prorrogar hasta un máximo de cinco años y contarán con comisiones de seguimiento. Desde la Consejería de Igualdad se aportará orientación técnica, materiales y campañas de sensibilización, coordinación con los servicios públicos de empleo y acceso a recursos especializados, especialmente al Servicio de Atención Integral LGTBI de Castilla-La Mancha.

Simón ha destacado la importancia de que los agentes sociales se impliquen en proyectos de información y sensibilización. También ha dado importancia a las medidas y planes específicos centrados en una mejor empleabilidad de las personas LGTBI, así como detectar y evitar situaciones de discriminación en relación con el acceso al puesto de trabajo o la promoción profesional en empresas o entidades.

"Entre el siete y nueve por ciento de la población LGTBI asegura haber sufrido algún tipo de discriminación por razón de su identidad u orientación sexual, sintiendo además que sus derechos en su ámbito de trabajo" ha indicado la consejera, quien ha subrayado que estos datos "obligan a seguir trabajando para que la diversidad sexual no sea una barrera para nadie" y que por ello se necesitan "alianzas como esta".

Según los últimos informes de la FELGTBI+, el centro de trabajo se ha convertido en el segundo ámbito donde más situaciones de odio y discriminación sufren las personas del colectivo, por detrás de la vía pública. Ortega ha señalado que desde CCOO llevan años trabajando sobre este tema "incorporando cláusulas antidiscriminatorias, impulsando protocolos frente al acoso, asesorando a personas trabajadoras y acompañando a quienes han sufrido discriminación".

Acuerdo con los agentes sociales en materia LGTBI. Gobierno de Castilla-La Mancha.

Por su parte, el Índice de Confianza en las Empresas 2026 revela que solo el 23% de las personas LGTBI hacen visible su orientación sexual o identidad de género en su trabajo, frente al 85% que sí lo hace en el resto de ámbitos de su vida.

"Sabemos que los cambios llegan cuando los derechos entran en los centros de trabajo, cuando se negocian colectivamente y cuando existe una representación sindical que vela para que nadie tenga que elegir entre conservar su empleo o vivir con libertad", ha indicado Ortega, quien destaca la importancia de este acuerdo y que "hablar de derechos LGTBI en el trabajo es hablar de democracia en las empresas".

La representante de UGT, Lola Alcónez, ha señalado que "este convenio nos permitirá avanzar" en la dirección que ponga fin a ocultar la identidad por quiénes son o a "quiénes aman". Un convenio que se medirá "por su capacidad para transformar medidas, para prevenir la discriminación y para mejorar la vida de las personas".

El presidente de Cecam, Ángel Nicolás, ha remarcado que este compromiso pasa porque "la empresa sea un entorno basado en el respeto, la igualdad de oportunidades y la no discriminación", pues el "talento no entiende de etiquetas, sesgos o discriminaciones". "La colaboración entre la administración y los agentes sociales es la mejor garantía para llevar a la práctica este compromiso".