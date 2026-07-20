El Gobierno de Page destina 4 millones a restaurar iglesias y obras de patrimonio religioso: "Aquí no levantamos muros"

La Junta ha firmado con la Iglesia Católica un protocolo para la rehabilitación del patrimonio cultural eclesiástico. JCCM

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha firmado el protocolo general de colaboración entre ambas partes junto al arzobispo de Toledo, Francisco Cerro y al que también ha asistido el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor.

Page ha asegurado que el Gobierno que preside "no levanta muros"; al contrario, "arreglamos los muros de las iglesias, de los monumentos y las murallas históricas". El jefe del Ejecutivo regional se ha felicitado porque "una parte muy importante del patrimonio cultural y religioso está mejor que antes de que tuviéramos comunidad autónoma".

Además, Page ha remarcado que cumple "al pie de la letra" con la idea de "cero sectarismo" que se planteaba desarrollar con su Gobierno. "Aunque ya son muchos años con principios de colaboración con la Iglesia —un tiempo que incluye los gobiernos de José Bono y José María Barreda— ahora podemos sentirnos orgullosos de haber llegado al punto más alto de esa colaboración".

El protocolo recién rubricado prevé alcanzar los cuatro millones de euros de inversión en dos fases de dos años cada una. "Independientemente del acuerdo con la Iglesia, son muchas las peticiones que nos llegan y, por tanto, queremos ir planteando poco a poco prioridades", ha señalado Page.

Durante su intervención, ha recordado que "ya en la primera toma de posesión de presidente, prometí que este sería un Gobierno que gobernaría para todos y especialmente no gobernaría contra nadie".

Este compromiso, según Page, "se demuestra con multitud de obras, decisiones, acuerdos, colaboraciones que hacemos con todo el mundo", un trabajo que confirma que su Ejecutivo "está abierto a entenderse con todo el mundo".

Restaurar con "más agilidad"

Por su parte, el titular de Educación ha explicado que la medida se estructurará a través de dos decretos que propiciarán "un instrumento estable de financiación plurianual" para la conservación del patrimonio cultural religioso.

Pastor ha indicado que el nuevo modelo dota al Gobierno regional de una mayor capacidad de respuesta para actuar sobre aquellos bienes patrimoniales que requieran una intervención prioritaria y que permitirá a la Administración regional "afrontar nuevas restauraciones con mayor agilidad y mejor planificación, llegando tanto a grandes como pequeñas actuaciones".

El consejero ha asegurado que con esta firma "hablamos de patrimonio, pero, sobre todo, de responsabilidad: el patrimonio no es aquello que heredamos del pasado, es aquello que decidimos conservar para el futuro".

Además, ha resaltado que conservar "es proteger una forma de entender quiénes somos y mantener vivo aquello que nos permite explicar nuestro pasado y comprender nuestro presente porque cada restauración recupera mucho más que un monumento, recupera una parte de nuestra memoria colectiva".

La Comisión Mixta examinará y priorizará —en sus reuniones previas— los proyectos según las necesidades más urgentes.