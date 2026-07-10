Page apela a la "fraternidad sin exclusión" desde la zona cero de la dana de Valencia en pleno incendio de Almería

Emiliano García-Page ha visitado la Casa Regional de Castilla-La Mancha en , visita en la localidad de Benetússer (Valencia). JCCM

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha visitado este viernes a las comunidades originarias de la comunidad autónoma en Benetússer y Alfafar, dos municipios de la provincia de Valencia que sufrieron graves daños tras la dana ocurrida en octubre de 2024.

El jefe del Ejecutivo regional ha recordado aquella tragedia y ha reconocido a todos los presentes su capacidad de superación ante las inundaciones. Además, ha aludido a las víctimas del incendio que sacude Los Gallardos, en Almería.

"La realidad es que, al final, estamos expuestos al cambio climático, frente a aquellos que frivolizan con ello o piensan que es un invento", ha subrayado.

Page ha contactado con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, a quien ha ofrecido toda la ayuda de la Administración regional. "Hoy nos sentimos todos un poco de Almería, nos sentimos de Andalucía", ha rubricado.

En este contexto, ha señalado que es precisamente en los momentos duros cuando se fraguan las identidades de los pueblos, y de las familias, "se cuajan en la alegría, pero también en la adversidad, del tipo que sea".

El presidente de Castilla-La Mancha ha hablado de "fraternidad sin exclusión, aquí celebramos Castilla-La Mancha, pero celebramos Valencia, celebramos España. El sentirte de tu tierra no tiene por qué significar sentirte ajeno en otra".

En la misma línea, Page ha reconocido que la diversidad del país "es inmensa, incluso en idiomas, en culturas, en tradiciones, y la unidad que se refleja merece la pena cuando hay mucha diversidad, porque si no es otra cosa".

Según el presidente autonómico, "eso es lo que celebramos aquí, que uno se puede sentir de Castilla-La Mancha porque tiene sus orígenes, tiene su familia, pero que se siente sin ningún tipo de carga también de aquí".

Presencia de líderes locales

La alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, y el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, han agradecido el apoyo y la colaboración que en los peores momentos de la dana, recibieron de todas las administraciones, también de Castilla-La Mancha.

Ambos dirigentes han reconocido la importante aportación que la comunidad castellanomanchega desempeñó en estas localidades para el desarrollo y el crecimiento de la Horta Sud, el área metropolitana de la ciudad de Valencia.