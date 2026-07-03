La AEMET avisa: llegan días de calor extremo a Castilla-La Mancha, con alto riesgo de incendios y noches tropicales

Castilla-La Mancha se prepara para afrontar un nuevo episodio de calor asfixiante que disparará los termómetros durante varios días consecutivos.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este fin de semana avisos por altas temperaturas en toda la región, con nivel naranja en las provincias de Toledo y Ciudad Real, y ha confirmado que el domingo comenzará oficialmente una ola de calor que podría prolongarse durante buena parte de la próxima semana.

El episodio dejará temperaturas extremas, noches muy cálidas y un importante aumento del riesgo de incendios forestales, especialmente en las zonas más castigadas por el calor.

Este sábado, el valle del Tajo, en la provincia de Toledo, permanecerá en aviso naranja entre las 13:00 y las 21:00 horas por temperaturas que alcanzarán los 40 grados.

El resto de la provincia toledana y amplias zonas de Ciudad Real estarán en aviso amarillo por máximas de entre 36 y 39 grados, aunque la AEMET no descarta que en el oeste del valle del Guadiana y en las sierras de Alcudia y Madrona también se llegue puntualmente a los 40 grados.

La agencia recuerda que el nivel naranja supone un peligro importante y advierte de posibles impactos graves para las personas más vulnerables y para quienes desarrollen actividades al aire libre durante las horas centrales del día.

Ola de calor desde el domingo

Aunque el intenso calor ya se dejará sentir durante el sábado, la AEMET ha emitido un aviso especial en el que confirma que la ola de calor comenzará el domingo 5 de julio.

Ese día volverán a activarse los avisos naranjas entre las 13:00 y las 21:00 horas en el valle del Tajo (Toledo) y se extenderán también al valle del Guadiana y a las sierras de Alcudia y Madrona, en la provincia de Ciudad Real, donde volverán a registrarse máximas de 40 grados.

Además, seguirán activos los avisos amarillos en buena parte de Toledo, Ciudad Real, Guadalajara y Cuenca.

Masa de aire muy seca y cálida

La AEMET explica que este episodio estará provocado por la formación de una dorsal sobre la Península y una dana situada al oeste, una combinación que, junto a la fuerte insolación, la estabilidad atmosférica y los vientos flojos, favorecerá la llegada y expansión de una masa de aire muy seca y cálida.

El resultado será un episodio de temperaturas muy altas y persistentes, especialmente en el cuadrante suroccidental, los valles fluviales y las depresiones del interior peninsular, donde se encuentra buena parte de Castilla-La Mancha.

La previsión apunta a que el lunes será la jornada más extrema, con valores que podrían alcanzar los 42 grados en algunos valles fluviales del suroeste peninsular y máximas de entre 37 y 39 grados en la Meseta Sur.

Noches tropicales

La AEMET también avisa de que el episodio no solo estará marcado por el intenso calor durante el día. Las noches tropicales, con temperaturas que apenas bajarán, dificultarán el descanso en amplias zonas de la comunidad autónoma.

Además, el organismo meteorológico advierte de que el riesgo de incendios forestales aumentará de forma generalizada hasta niveles muy altos debido a las elevadas temperaturas, el déficit hídrico acumulado y la posible aparición de tormentas secas a comienzos de la próxima semana.

Aunque la evolución de la dana introduce cierta incertidumbre, la previsión actual apunta a que la ola de calor podría comenzar a remitir a partir del miércoles 8 de julio.

Hasta entonces, Castilla-La Mancha se enfrenta a varios días de temperaturas extremas en los que las autoridades recomiendan evitar esfuerzos físicos en las horas centrales del día, hidratarse con frecuencia y prestar especial atención a niños, mayores y personas con enfermedades crónicas.