El PP de Castilla-La Mancha señala a Page por tener "a niños dando clase en barracones y en colegios apuntalados"

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha criticado este lunes que el Gobierno de Emiliano García-Page volverá a recurrir el próximo curso escolar a barracones en distintos centros educativos de la región, en lugar de acometer nuevas infraestructuras o acelerar reformas pendientes.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación en la sede regional del PP en Toledo, donde ha asegurado que "no sé cómo a Page no le da vergüenza tener a niños dando clase en barracones y en colegios apuntalados".

Hernández ha denunciado la situación de "cientos de alumnos" que, según ha señalado, comenzarán el próximo curso en aulas prefabricadas en, al menos, una docena de centros educativos de Castilla-La Mancha.

"La planificación educativa del Gobierno regional sigue siendo la misma de siempre: barracones. Esa es la respuesta de Page a la falta de espacio en los colegios de la región", ha afirmado.

La portavoz popular ha lamentado que, a su juicio, esta situación se repite año tras año y ha insistido en que no responde a falta de recursos por parte de la Junta de Comunidades, sino a prioridades políticas.

Recorte en la inversión

En este sentido, ha acusado al Ejecutivo autonómico de haber recortado un 34 % la inversión en centros educativos mientras, según ha dicho, dispone de "1.000 millones más de presupuesto".

"Page ha recortado la inversión en educación y, sin embargo, mantiene a niños estudiando en instalaciones indignas, en aulas improvisadas o en colegios apuntalados", ha sostenido.

Hernández ha citado como ejemplos municipios toledanos como Ocaña, Olías del Rey, Chozas de Canales o Hormigos, donde ha asegurado que los alumnos siguen utilizando aulas prefabricadas o espacios cedidos por los ayuntamientos.

"Los ayuntamientos están asumiendo competencias que no les corresponden. Están tapando las carencias de la Junta", ha añadido.

Colegio apuntalado

Especialmente crítica se ha mostrado con el caso del colegio de Santa Cruz de Retamar, donde ha afirmado que los alumnos han terminado el curso en un edificio apuntalado.

"Ha pasado un año y no se ha hecho nada. El patio sigue siendo la calle, delimitada con vallas municipales. Es una situación que no se puede normalizar", ha señalado.

Hernández ha acusado además a Page de estar "más pendiente de Pedro Sánchez y de los problemas internos del PSOE que de los problemas reales de Castilla-La Mancha".

"Mientras busca titulares, hay familias esperando obras que no llegan y niños estudiando en condiciones que no deberían existir en pleno siglo XXI", ha añadido.

Por último, ha recordado que el presidente regional del PP, Paco Núñez, ha comprometido un plan de choque en materia educativa para eliminar los barracones y garantizar instalaciones "seguras y dignas" si llega a la Junta de Comunidades tras las elecciones autonómicas de mayo de 2027.

"Los niños de Castilla-La Mancha merecen colegios del siglo XXI, no barracones ni aulas prestadas", ha zanjado.

Miguel Ángel Ruiz y Paco Núñez este martes en Puertollano.

El propio Paco Núñez ha visitado este martes Puertollano (Ciudad Real), donde ha defendido la necesidad de consolidar el impulso industrial, tecnológico y de servicios de la ciudad y ha planteado que ese crecimiento se vería reforzado con la "alineación" de administraciones del Partido Popular en el ámbito regional y nacional.

"Si hoy Puertollano avanza con la colaboración entre Ayuntamiento y Diputación de Ciudad Real, el salto sería mayor con un Gobierno del PP en Castilla-La Mancha y en España", ha afirmado junto al alcalde Miguel Ángel Ruiz.