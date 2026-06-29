El Gobierno amplía otros cuatro años el servicio ferroviario de proximidad Madrid-Fuenlabrada-Illescas

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al acuerdo de ampliación del plazo de prestación de los servicios ferroviarios de proximidad tras tres años de experiencia piloto. Seguirán activos los cinco servicios ferroviarios de proximidad, por servicios físicos y/o sinergiados: entre Madrid-Fuenlabrada-Illescas, Palma del Río y Villa del Río (Córdoba), Málaga-El Chorro-Caminito del Rey, Murcia-Cartagena y Medina del Campo-Valladolid-Palencia.

Todos ellos se pusieron en marcha en 2023 y, ahora, se ampliarán en el marco de las Obligaciones de Servicio Público (OSP) en el transporte ferroviario de viajeros hasta la finalización del contrato, aunque se pueden prorrogar de nuevo.

Según ha confirmado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, serán revisados de nuevo en el plazo máximo de cuatro años desde la aprobación de este acuerdo.

Cuatro servicios son eficientes

Los servicios ferroviarios de proximidad son aquellos con frecuencias intermedias entre los servicios de cercanías y los servicios de media distancia. Su función es dar respuesta a las necesidades de movilidad cotidiana en las zonas en las que esta exista.

Tras la evaluación de los servicios ferroviarios de proximidad actualmente declarados como OSP se han considerado eficientes cuatro de los cinco servicios. Son Palma del Río-Villa del Río, Madrid-Fuenlabrada-Illescas, Murcia-Cartagena y Medina del Campo-Valladolid-Palencia.

Además, los servicios sinergiados de todas las relaciones examinadas se consideran eficientes.

Sin embargo, se ha catalogado de muy baja eficiencia el servicio de Málaga-El Chorro-Caminito del Rey