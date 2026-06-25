Núñez exige "coherencia" a Page y le pide que ordene votar a favor de que Sánchez se someta a una cuestión de confianza

Paco Núñez ha atendido a los medios de comunicación a su llegada a FERCAM.

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha exigido este jueves al jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, que dé instrucciones a los ocho diputados socialistas castellanomanchegos en el Congreso para que voten a favor de la convocatoria de una cuestión de confianza a Pedro Sánchez.

Durante una visita a la Feria Nacional del Campo (FERCAM) que se celebra en Manzanares, Núñez ha asegurado que "existe un sentimiento generalizado de que Pedro Sánchez debe dar explicaciones y someterse al escrutinio parlamentario" y ha considerado que la votación prevista para esta tarde en la Cámara Baja supone "un día clave y determinante para la política española".

El líder de los populares castellanomanchegos ha recordado que Page reclamó la pasada semana que Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza, por lo que le ha pedido que actúe con "coherencia".

"Exijo a Emiliano García-Page que dé orden a los ocho diputados que tiene en el Congreso, incluido su número dos y secretario de Organización, Sergio Gutiérrez, para que voten a favor de la convocatoria de esa cuestión de confianza. Si Page lo pidió públicamente, hoy tiene la oportunidad de demostrar que sus palabras van acompañadas de hechos", ha afirmado.

Núñez ha señalado que los ciudadanos que escucharon las declaraciones del presidente castellanomanchego esperan que los representantes socialistas de la región actúen en consecuencia.

"Lo que esperan los ciudadanos es coherencia, por lo que si el presidente de Castilla-La Mancha considera que Pedro Sánchez debe someterse a una cuestión de confianza, sus diputados deben respaldar hoy esa iniciativa. Por eso le pido que, si no lo ha hecho ya, llame de manera urgente a su número dos y al resto de diputados socialistas castellanomanchegos para que apoyen esta votación", ha añadido.

Un referente

A preguntas sobre otros asuntos, el presidente regional del PP ha destacado la importancia de su visita a FERCAM, que ha definido como "un referente para toda España y, por supuesto, para Castilla-La Mancha" en un sector "tan nuestro y tan fundamental" como el agrícola, ganadero y agroalimentario.

Además, ha subrayado la necesidad de abordar las principales preocupaciones del campo castellanomanchego, entre ellas el agua, los precios, la Política Agraria Común (PAC) y el futuro de la agricultura y la ganadería en la comunidad autónoma.