El Colegio de Biólogos denuncia "discriminación" de la Junta al "excluirles" de puestos en Desarrollo Sostenible

El Colegio Oficial de Biólogos de Castilla-La Mancha (COB-CLM) ha enviado un escrito al presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, donde denuncian "discriminación sistemática" dentro de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ya que se les "excluye progresivamente" de puestos de responsabilidad.

En este sentido, piden el cese inmediato del viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, por una "actuación arbitraria" que favorece "de forma continuada" al colectivo profesional al que pertenece: ingenieros de montes y forestales.

Según el Colegio, los ingenieros de montes o forestales ocupan cerca del 90 % de los puestos de funcionarios de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad y de sus servicios provinciales.

También han subrayado que la totalidad de las jefaturas de Área y Servicio de libre designación corresponden actualmente a profesionales de dichas especialidades. Una situación que "perjudica a otras profesiones del ámbito ambiental que son esenciales como en este caso la Biología".

Aseguran que en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) "apenas se convocan plazas específicas" de la titulación de Biología. Denuncian que "el conflicto se ha intensificado" a raíz del nuevo borrador del Reglamento de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha que permanece sometido a información pública.

Ponen el foco en uno de sus artículos que establece que "las titulaciones forestales son las únicas capacitadas para desarrollar trabajos relacionados con la actividad cinegética". Una premisa que recogía el anterior reglamento y que fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y el Supremo.

Por ello, exigen a García-Page que cumpla las resoluciones judiciales y reconozca a los biólogos como profesionales competentes en materia cinegética. Además, instan a modificar el funcionamiento actual de la Consejería de Desarrollo Sostenible para que los de su colectivo puedan acceder a puestos de gestión forestal, biodiversidad, caza y pesca.