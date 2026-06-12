Varios policías heridos al detener a un fugitivo en Puertollano: los vecinos han intentado impedir el arresto

Varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la comisaría de Puertollano (Ciudad Real) resultaron heridos leves este jueves durante un enfrentamiento con vecinos en el transcurso de la detención de un individuo sobre el que pesaba una requisitoria judicial de búsqueda y captura.

El suceso se registró en torno a las 22.30 horas en la calle Diego de Almagro, en la barriada de Cañamares, cuando los agentes localizaron al varón y procedieron a su detención, según han informado fuentes policiales a Europa Press.

En ese momento, parte de los vecinos de la zona trataron de dificultar la actuación policial, lo que derivó en un altercado durante el que varios agentes sufrieron lesiones de carácter leve.

Además, se registraron también desperfectos en vehículos de la Policía Nacional.

Pese a la tensión vivida en la intervención, el detenido fue finalmente reducido y trasladado a dependencias policiales. Desde allí pasará a disposición judicial.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y el dispositivo en la zona tras lo ocurrido, en un entorno donde en los últimos días ya se habían producido incidentes de mayor gravedad.

No obstante, fuentes policiales han precisado que este episodio no guarda relación con el tiroteo registrado el pasado viernes en el mismo barrio, durante un enfrentamiento entre clanes que se saldó con una persona herida y su posterior traslado al Hospital de Toledo, y que continúa bajo investigación.