Núñez propone dejar atrás los "titulares" y "anuncios" de Page para que Castilla-La Mancha aproveche su "potencial"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha realizado este lunes un duro balance de los 11 años de Gobierno del socialista Emiliano García-Page al frente de la Junta de Comunidades, una etapa que ha resumido como "11 años de promesas incumplidas y de mala gestión".

Durante una rueda de prensa celebrada en las Cortes regionales, Núñez ha sostenido que la evaluación de cualquier Ejecutivo debe realizarse "desde los hechos y desde los indicadores" y no desde los anuncios. "En política lo que tiene efecto frente a los ciudadanos es lo que uno hace, lo que uno implementa, lo que uno ejecuta y no lo que uno verbaliza", ha asegurado.

El líder de la oposición ha acusado a Page de haber basado buena parte de su acción política en "anuncios, estrategias, planes y promesas incumplidas" y ha afirmado que las prioridades del presidente autonómico han sido "primero su interés personal, segundo la supervivencia de su partido, el PSOE, y por último lo que le sucede a los castellanomanchegos".

Situación económica y social

Núñez ha centrado parte de su intervención en los indicadores económicos y sociales de la región. Según ha expuesto, la renta per cápita de Castilla-La Mancha continúa situándose por debajo de las medias nacional y europea, mientras que la inflación acumulada desde 2015 supera el 30 % y los salarios siguen por debajo de la media española.

Asimismo, ha asegurado que la comunidad lidera algunos indicadores de pobreza y ha afirmado que existen 730.000 personas en riesgo de pobreza, 182.000 en situación de pobreza severa y 159.000 menores en condiciones de vulnerabilidad social.

En materia laboral, ha lamentado que Castilla-La Mancha continúe ocupando posiciones destacadas en desempleo juvenil y femenino pese a los planes anunciados por el Ejecutivo autonómico durante los últimos años.

El dirigente popular también ha criticado la política fiscal de la Junta. "Los ingresos fiscales por habitante han aumentado un 35 por ciento desde que Page es presidente", ha afirmado, asegurando que los castellanomanchegos destinan actualmente una mayor parte de sus recursos al pago de impuestos.

Dependencia, sanidad y educación

El presidente regional del PP ha denunciado igualmente incumplimientos en materia de dependencia, sanidad y educación. En este sentido, ha recordado que miles de personas han fallecido esperando el reconocimiento de la dependencia y ha acusado al Gobierno autonómico de no haber cumplido compromisos como la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, la implantación de la enfermería escolar o el desarrollo de la carrera profesional sanitaria.

Núñez también ha criticado la política de vivienda de la Junta y ha asegurado que las promesas sobre vivienda social y nuevas promociones siguen sin materializarse mientras la emancipación juvenil continúa en niveles bajos.

Pacto incumplido

Uno de los reproches más contundentes ha estado relacionado con la política hídrica. "No ha cumplido ni una sola coma" del Pacto Regional por el Agua, ha lamentado el líder de la oposición.

Según ha señalado, el acuerdo contemplaba medidas para garantizar recursos hídricos, planificar infraestructuras y proteger los intereses de agricultores y ganaderos de la región.

Además, ha denunciado incumplimientos en ámbitos como la despoblación, la igualdad, el deporte, el turismo o el desarrollo territorial. Entre ellos, ha destacado que los siete planes especiales anunciados para zonas especialmente afectadas por la despoblación han recibido "cero euros de inversión".

Otro momento de la rueda de prensa.

Durante su comparecencia, Núñez ha defendido una alternativa basada en la gestión y la planificación frente a lo que considera una política centrada en los anuncios.

"Castilla-La Mancha no necesita más titulares, ni más campañas de imagen personal. Castilla-La Mancha necesita ejecución, planificación, resultados, gestión, dedicación exclusiva, ambición, ilusión y pasión para implementar un proyecto serio para el futuro de la región", ha afirmado.

El presidente del PP regional ha concluido asegurando que la comunidad cuenta con un enorme potencial de crecimiento, aunque considera que durante los últimos 11 años se han desaprovechado numerosas oportunidades.

"El balance es claro: demasiadas promesas, demasiados anuncios y demasiadas oportunidades perdidas. Castilla-La Mancha tiene potencial, pero necesita una gestión capaz de convertir ese potencial en prosperidad, bienestar y futuro", ha concluido.