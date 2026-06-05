El PP pedirá en las Cortes que diputados y senadores del PSOE de Castilla-La Mancha apoyen un adelanto electoral

El PP de Castilla-La Mancha va a presentar una iniciativa parlamentaria en las Cortes regionales con la que emplazará a los diputados y senadores del PSOE regional a apoyar un adelanto electoral.

Paco Núñez ha confirmado en rueda de prensa que con este movimiento su partido pretende que todos los representantes regionales en el parlamento nacional defiendan que "los intereses de España están por encima de los intereses del partido al que representan".

"La democracia de nuestro país está en peligro", ha alertado el presidente de los 'populares' en Castilla-La Mancha durante una intervención en la que ha defendido que el fin último de la iniciativa es "fortalecer España desde Castilla-La Mancha" poniendo a todos los parlamentarios castellanomanchegos "al servicio de nuestro país".

El líder del PP en la región ha lamentado la cascada de casos de corrupción que salpican al PSOE nacional y ha apuntado que afectan directamente a "la estabilidad de España y nuestro Estado de Derecho".

"Cada mañana asistimos a un nuevo episodio de este bochorno nacional que nos debe obligar a actuar", ha defendido Núñez, quien ha acusado a los dirigentes del PSOE de Castilla-La Mancha de ser "cómplices del sanchismo".



Llegados a este punto, ha reflexionado que la situación ha alcanzado un punto en el que "la equidistancia no vale", por lo que ha emplazado a los diputados y senadores socialistas a elegir "entre estar con España o estar con Sánchez, entre la defensa de nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho o la defensa del PSOE y de su líder por encima de todo".

Máxime cuando "los socios parlamentarios de Pedro Sánchez ya han decidido no actuar para poner fin a la legislatura".

Estatuto de Autonomía

Por otra parte, Núñez ha sido cuestionado por la situación en la que se encuentra el Estatuto de Autonomía, encallado en el Congreso de los Diputados después de que los 'populares' abandonaran el consenso con el PSOE registrando una enmienda para mantener el techo de diputados en 35.

A este respecto, el líder regional del PP ha apuntado que está en "manos del partido socialista" y que tienen que ser ellos los que expliquen "por qué no lo tramita".

"Hay casi un centenar de enmiendas presentadas por todos los partidos políticos que han querido hacerlo, también por el Partido Socialista y por el Partido Popular, y lo que queremos es que se discuta y se debata en el seno del Congreso de los Diputados", ha puntualizado.

En este sentido, ha apuntado que "si un Estatuto que protege la lucha contra la despoblación, la lucha contra la violencia de género, prioriza el agua para Castilla-La Mancha o mejora la financiación autonómica no sigue adelante porque algunos quieren más diputados, tendrán que explicarlo".