Agudo valora la encuesta: "A un año de las elecciones en Castilla-La Mancha, el cambio ya se palpa en la calle"

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha asegurado que "ya se palpa el cambio político" en la región después de que una encuesta de NC Report, encargada por los populares y publicada este lunes por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, otorgue al bloque formado por PP y Vox una mayoría suficiente para gobernar la Junta de Comunidades.

El sondeo apunta que, si las elecciones autonómicas se celebrasen en este momento, el PSOE de Emiliano García-Page perdería la mayoría absoluta al pasar de 17 a 15 escaños, mientras que el PP de Paco Núñez subiría de 12 a 13 diputados y Vox crecería de 4 a 5. De este modo, ambas formaciones sumarían 18 parlamentarios, uno más de los necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.

A la vista de estos resultados, Agudo ha afirmado que, a un año de las próximas elecciones autonómicas, "en la calle ya se nota y se vive ese ambiente de cambio político en Castilla-La Mancha".

La dirigente popular ha considerado que la encuesta refleja que el PP está "conformando una mayoría de apoyos" por distintos motivos.

En primer lugar, ha atribuido esta evolución al desgaste del Ejecutivo autonómico. "Se evidencia la incomparecencia absoluta de un gobierno que está desaparecido, de un gobierno socialista de Emiliano García-Page, que evidencia síntomas de agotamiento, falta de ilusión y de hoja de ruta para Castilla-La Mancha", ha asegurado.

Además, ha acusado al presidente regional de carecer de un proyecto para la comunidad autónoma. Según Agudo, existe una "falta absoluta de proyecto del Gobierno socialista de Page con Castilla-La Mancha" y un presidente que está "más preocupado por sus votos que por los problemas de los ciudadanos".

Proyecto alternativo

La secretaria general del PP ha defendido, por el contrario, que la formación liderada por Paco Núñez representa una alternativa preparada para asumir las riendas del Ejecutivo autonómico.

"Hoy el Partido Popular de Paco Núñez en Castilla-La Mancha es un partido con proyecto, es un partido que es la alternativa real para el Gobierno de Castilla-La Mancha, que cuenta con un grandísimo equipo", ha manifestado.

Asimismo, ha sostenido que los castellanomanchegos perciben que el líder popular dispone de una hoja de ruta clara para gobernar. "Ya tienen esa sensación de que el Partido Popular y Paco Núñez sabe lo que tiene que hacer para transformar Castilla-La Mancha desde el minuto uno, desde el Gobierno", ha señalado.

Por último, Agudo ha garantizado que el PP seguirá recorriendo la región durante los próximos meses para reforzar su proyecto político. "Desde el Partido Popular vamos a seguir trabajando con ilusión, con ambición y con muchísima pasión, recorriendo Castilla-La Mancha para cambiar las cosas", ha afirmado antes de concluir que "las cosas cambiarán cuando se cambie de gobierno y eso cada día está más cerca".