La Diputación de Toledo impulsa mejoras en las calles de Fuensalida con inversiones que rondan los 460.000 euros

El vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Toledo, Jesús Guerrero, ha visitado Fuensalida junto al alcalde del municipio, José Jaime Alonso, y varios concejales del equipo de Gobierno municipal, para conocer de cerca el avance de las obras de reurbanización que se están llevando a cabo en distintas calles del municipio gracias a la ayuda de la Diputación de Toledo.

Las actuaciones contemplan la renovación integral de calles, acerados y redes de tuberías, lo que permitirá la transformación y modernización de las vías en las que se están ejecutando, que son concretamente las calles Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima Transversal, así como la calle Paralela y la calle San José Obrero, como ha recordado la Diputación en nota de prensa.

Durante la visita, Jesús Guerrero ha puesto en valor tanto la colaboración institucional que está permitiendo llevar a cabo estas obras, como la gestión municipal del Ayuntamiento de Fuensalida.

“Unas obras que se están realizando en el marco de los planes provinciales de 2023, 2024 y 2025 y el Plan Extraordinario de Inversiones de 2025, con una inversión muy importante cercana a los 500.000 euros, de los que casi 460.000 son aportados por la Diputación”, ha señalado.

Buena gestión de Fuensalida

En este sentido, el vicepresidente primero ha destacado que “es muy importante solicitar ayudas y conceder subvenciones, pero aún más importante es saber gestionar ese dinero y aplicarlo correctamente”, algo que ha asegurado que sabe hacer muy bien el Ayuntamiento de Fuensalida, dando siempre a estas ayudas “el mejor de los destinos”.

Por su parte, José Jaime Alonso ha agradecido la visita institucional, pero sobre todo el apoyo constante de la Diputación de Toledo a los municipios, destacando la relevancia de unas actuaciones que supondrán una mejora importante para el día a día de los vecinos, ya que van a permitir “hacer el centro del pueblo más accesible, renovar redes y contadores y, en definitiva, mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de los ciudadanos de Fuensalida”.