Paco Núñez defiende una "revolución contra la burocracia" para ayudar a las empresas a generar empleo

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha instado por el impulso de "una profunda simplificación administrativa y una auténtica revolución contra la burocracia" para ayudar a autónomos, pymes, agricultores y ganaderos a generar empleo y actividad económica en la región.

Así lo ha expresado durante un encuentro con autónomos junto al vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, y el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, afirmando que "se necesita urgentemente un cambio de Gobierno tanto en España como en la región para poner en marcha políticas de apoyo real al tejido productivo".

El líder regional del PP ha lamentado que el Gobierno de Emiliano García-Page "siga instalado en la inacción fiscal y en una maquinaria administrativa lenta, pesada y asfixiante que dificulta el crecimiento económico y la creación de empleo".

Por ello, ha recordado que ya ha presentado en las Cortes regionales una propuesta integral de reforma del IRPF con el objetivo de devolver 400 millones de euros "al bolsillo de las familias, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas".

Y ha defendido la necesidad de deflactar el tramo autonómico del IRPF, bajar impuestos y avanzar hacia la práctica eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones.

"La bajada de impuestos no es suficiente si no va acompañada de una administración ágil y eficaz. Hay que incorporar herramientas como el silencio administrativo positivo y la declaración responsable para acelerar trámites y reducir cargas burocráticas. Reducir la burocracia es absolutamente fundamental, simplificar los procedimientos administrativos es hoy más necesario que nunca si queremos ayudar a quienes levantan cada día Castilla-La Mancha con su esfuerzo", ha afirmado.

Al respecto, ha asegurado que defenderá una reforma legislativa integral que permita "facilitar la relación de ciudadanos y empresas con la Administración y acabar con las trabas innecesarias que frenan inversiones, oportunidades y empleo".

"Talavera de la Reina representa como pocos lugares la necesidad de una mayor colaboración institucional y de políticas económicas centradas en la libertad económica, el alivio fiscal y la eliminación de obstáculos burocráticos", ha sentenciado.