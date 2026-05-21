Sabrido recuerda a la Junta que tiene que "descontaminar" el antiguo hospital Virgen de la Salud de Toledo

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha instado al Ejecutivo regional a asumir la descontaminación del antiguo Hospital Virgen de la Salud de Toledo para que la parcela pueda destinarse a vivienda protegida, principalmente para jóvenes.

En una entrevista concedida a Europa Press, Sabrido ha asegurado que el solar, propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, debe convertirse en una oportunidad para revitalizar el barrio de Palomarejos y facilitar el acceso a la vivienda.

"Hasta donde sé, por parte de la comunidad autónoma se debería descontaminar el antiguo hospital", ha señalado el delegado, recordando que en esas instalaciones "hubo" medicina nuclear. "Parece ser que —entregarlo descontaminado— es una responsabilidad de la comunidad autónoma", ha incidido.

Sabrido ha explicado que, una vez completado ese proceso y cuando la parcela revierta a la Tesorería General de la Seguridad Social, el objetivo debe ser promover viviendas "con algún tipo de protección", fundamentalmente destinadas a jóvenes. A su juicio, esta actuación permitiría revitalizar "enormemente" la zona de Palomarejos.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha. Juanma Jiménez / EP

Las declaraciones llegan en un momento en el que sigue abierto el debate sobre el futuro de los terrenos del antiguo complejo hospitalario, después del traslado en 2021 de la actividad sanitaria al nuevo Hospital Universitario de Toledo.

A-42 y AP-41

En la entrevista, Sabrido también se ha pronunciado sobre otras infraestructuras pendientes en la región. Sobre la autopista de peaje AP-41 entre Madrid y Toledo, el delegado del Gobierno ha considerado que la petición de liberalización planteada por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, es "digna de estudio". Aunque ha reconocido que desconoce si la medida es viable, sí ha dejado claro que no se opondrá a ella.

"No sé si la liberación podría ser completa, pero desde luego no me opondré a ella", ha afirmado, defendiendo la adopción de otras medidas que ayuden a descongestionar la A-42.

AVE Madrid-Jaén

Respecto al futuro trazado ferroviario entre Madrid y Jaén, ha defendido que Alcázar de San Juan y Manzanares "no pueden quedar descolgadas de la mejor comunicación ferroviaria".

Después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, rechazara que el AVE Madrid-Jaén pase por ambas localidades alegando razones técnicas, y de que el presidente regional, Emiliano García-Page, anunciara que peleará para que el trazado pare en la Mancha, Sabrido ha apelado al "diálogo".

"Habrá que seguir dialogando, habrá que seguir hablando y buscando acuerdos que garanticen que Alcázar de San Juan y Manzanares tengan la mejor vía de comunicación", ha afirmado. Además, ha recordado que esta infraestructura responde a "un compromiso de hace más de 20 años".

Trasvase Tajo-Segura

En materia hidráulica, Sabrido ha reiterado a Europa Press su postura favorable al fin del trasvase Tajo-Segura, aunque ha defendido que cualquier transición debe hacerse de manera dialogada y sin provocar "la quiebra o el estrangulamiento de otras comunidades autónomas".

José Pablo Sabrido. Juanma Jiménez / EP

Por otra parte, el delegado del Gobierno ha mostrado públicamente su respaldo al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, a quien ha definido como "un socialista rebelde, inconformista y que merece la atención de los jóvenes y, por supuesto, de los que amamos el bienestar de España".

"No es un acomodado del sistema ni es un hombre del sistema. Quizá por eso mucha gente le tiene en el punto de mira", ha afirmado.

Tras los últimos resultados electorales en Andalucía, Sabrido ha rechazado que puedan interpretarse como una derrota de Sánchez. "No ha sido la derrota de Pedro Sánchez", ha insistido, asegurando que el presidente del Gobierno "sigue gobernando España y sigue gobernando muy bien".

Además, ha respondido a la petición de Page de adelantar las elecciones generales asegurando que respeta "absolutamente" la opinión del presidente castellanomanchego, aunque ha dejado claro que su objetivo es que el PSOE gane "las nacionales, las regionales y las locales".

Finalmente, también ha valorado su relación con el presidente castellanomanchego y compañero de partido, indicando que mantiene con él una relación "buena" tanto en el plano personal como institucional, aunque ha advertido de que no comparte "cuando son críticas estériles" que no van en beneficio ni de los ciudadanos de Castilla-La Mancha ni de los ciudadanos españoles en general".