Page se ve ganador de "la más importante batalla" del agua y exige al Gobierno ejecutar ya las nuevas reglas del trasvase

Emiliano García-Page ha exigido este jueves al Gobierno de España que ejecute ya las sentencias sobre el trasvase Tajo-Segura y adapte de manera inmediata las reglas de explotación a la realidad jurídica.

Así lo ha hecho el presidente de Castilla-La Mancha poco después de conocerse que el Tribunal Supremo ha tumbado el último recurso vivo contra la nueva planificación hidrológica, el del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), blindando los caudales ecológicos del Tajo que supondrán un recorte de aproximadamente el 50 % en los envíos al Levante.

El Alto Tribunal ha rechazado el recurso de los regantes y ha consolidado la doctrina que niega su tesis de que los caudales ecológicos responden a una "voluntad política" de recorte del trasvase, al concluir que la protección medioambiental del río debe primar sobre los intereses de la cuenca receptora.

"La más importante batalla"

Durante el acto de colocación de la primera piedra de la ampliación y modernización del Centro Tecnológico del Grupo Oesía en Valdepeñas, Page se ha mostrado "enormemente contento y orgulloso de esta tierra que defiende sus planteamientos a ultranza" y ha celebrado haber ganado lo que ha definido como "la más importante batalla después de décadas peleando por el agua".

Sin embargo, dirigiéndose al Gobierno de España, ha dicho que es "casi acomplejante estar años y años ganando sentencias y ver como ni siquiera se ejecutan".

"Hoy exijo que, por favor, cumplan las sentencias de los tribunales. Es algo muy fundamental", ha afirmado el jefe del Ejecutivo autonómico en referencia a las reglas de explotación del trasvase, algo que el Gobierno castellanomanchego ha solicitado judicialmente a través de un recurso que sigue su proceso en la Audiencia Nacional.

El Ministerio, "sin excusas"

En la misma línea, el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, Borja Castro, ha celebrado la sentencia del Tribunal Supremo que avala los caudales ecológicos del Tajo frente al trasvase y ha exigido la modificación inmediata de las reglas de explotación del Tajo-Segura.

Para Castro, el fallo es "quizá la sentencia más dura del Tribunal Supremo para el Levante" y deja "absolutamente claro" que los caudales ecológicos "son obligatorios y están por encima del trasvase".

Así, ha sostenido que la resolución obliga a cambiar las reglas de explotación y ha asegurado que el Ministerio "ya no tiene excusas ni margen para seguir demorándolo", reclamando además la convocatoria inmediata de la mesa de trabajo y unas nuevas normas adaptadas a la realidad legal y ambiental.

Seguridad jurídica

Las palabras de Page y de los ribereños llegan apenas un día después de que el Ministerio para la Transición Ecológica defendiera públicamente que estaba esperando precisamente esa resolución del Supremo para decidir sobre la modificación de las reglas del trasvase.

La directora general del Agua del Ministerio, María Dolores Pascual, aseguró este miércoles en Cazalegas (Toledo) que el Gobierno quiere actuar con "seguridad jurídica" y estaba pendiente del fallo del Alto Tribunal sobre el recurso del Scrats para poner en marcha el procedimiento de cambio de las reglas de explotación.

En esa misma línea, la responsable del Agua del Miteco sostuvo que las futuras reglas deben buscar un "equilibrio" entre la cuenca del Tajo y las cuencas receptoras del trasvase, que dependen de los caudales transferidos.

Un trasvase "anacrónico"

Por su parte, la ministra de Educación, la toledana Milagros Tolón, ha recordado este jueves que su postura siempre ha sido clara y que el trasvase le parece "algo ya anacrónico".

Milagros Tolón, este jueves en Toledo. Juanma Jiménez / EP

A preguntas de los medios, tras asistir al I Encuentro de Oratoria 'Conecta en Red' en la capital toledana, Tolón ha indicado que las políticas del Gobierno de España "lo que hacen es favorecer la solidaridad entre regiones, pero también tener en cuenta algo tan importante" como el agua para Castilla-La Mancha, que también "es necesaria en nuestro territorio".

Petición a Núñez

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha llevado el análisis al terreno de la política regional y ha pedido al presidente del PP castellanomanchego, Paco Núñez, que exija a los dirigentes de su partido el cumplimiento de las sentencias sobre el trasvase.

"Pido directamente al señor Paco Núñez, que ayer hacía el paripé en Estrasburgo diciendo que iba a defender los intereses hídricos de esta región, que se posicione hoy claramente, que sea capaz de alzar la voz ante sus líderes nacionales y también del Levante y les exija el acatamiento de estas sentencias", ha dicho durante una rueda de prensa en el Parlamento autonómico.