La ministra Isabel Rodríguez apela al vínculo "emocional" que le une al expresidente: "Sigo confiando en Zapatero"

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha participado en la presentación de un libro en Toledo. Ángela Pulido Díaz

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha remarcado su confianza en el Estado de derecho ante la investigación abierta por la Audiencia Nacional contra José Luis Rodríguez Zapatero por la presunta participación del expresidente del Gobierno en una trama de tráfico de influencias.

"Confiar en España y en su Estado de derecho es confiar en la acción de la justicia, en la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero también es confiar en la presunción de inocencia", ha subrayado.

"Por tanto, en la confianza en el Estado de derecho y en la presunción de inocencia, yo lo que tengo que transmitirles hoy es que sigo confiando en el presidente Zapatero", ha insistido Rodríguez este martes, durante una comparecencia ante los medios de comunicación en Toledo —antes de la presentación de un libro en la Biblioteca de Castilla-La Mancha—.

La representante del Gobierno de Pedro Sánchez se ha mostrado sorprendida por la noticia de la imputación de quien fue jefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011.

No obstante, y en la misma línea que Moncloa y Ferraz, Rodríguez ha rechazado cualquier crítica al expresidente. "No puedo desligarme de mi vinculación afectiva, emocional, como militante socialista, como dirigente socialista, de la persona de José Luis Rodríguez Zapatero".

Rodríguez se ha retrotraído a "esos primeros momentos de mi militancia y mi compromiso con el PSOE", una etapa personal que guarda con "mucho afecto" y en la que el leonés desempeñó un importante "papel".

Un elogio al zapaterismo

"No me puedo olvidar de mí misma viéndome en esa pancarta del 'no a la guerra' de Irak y la emoción que sentimos todos con esa primera decisión de su Gobierno de la retirada de las tropas", ha comentado.

Más allá de aquel hito, la actual titular de Vivienda ha recordado la "emoción" de algunos amigos que "pudieron decir con orgullo a quién amaban tras la aprobación de la ley del matrimonio igualitario".

Del mismo modo, se ha referido a la ley contra la violencia de género y las leyes de igualdad "que nos han permitido avanzar a todas" como otros grandes eventos de las dos legislaturas en las que Zapatero permaneció al frente del país.

Asimismo, ha señalado al fin de la banda terrorista ETA como otro de los logros de un mandato que finalizó de forma anticipada por la gran recesión económica y con la renuncia de Zapatero a la reelección.

Más allá de los méritos del pasado, Rodríguez ha destacado el "compromiso" del expresidente "en el apoyo a este Gobierno". Al respecto, ha aplaudido "su papel tan importante en las pasadas elecciones, en la campaña de 2023".