El PSOE destaca la lucha contra la despoblación del Gobierno de Page: "El sistema de dependencia es un eje clave"

La diputada del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha Paloma Jiménez ha asegurado que el Gobierno de Page seguirá "avanzando en su compromiso con la igualdad de oportunidades en todo el territorio, independientemente del lugar de residencia".

Para la socialista, la Ley de Despoblación, que cumple cinco años desde su puesta en marcha, ha permitido garantizar servicios públicos esenciales en el medio rural, como la "atención sanitaria, la conectividad y la atención a la dependencia". Esto hace que se "fije población y se ofrezca un futuro a los pueblos".

Jiménez ha recordado que el Ejecutivo autonómico se comprometió a alcanzar las 100.000 plazas en el sistema de dependencia, un objetivo "ampliamente superado".

"Hasta hoy tenemos más de 120.000 y el compromiso ha llegado a las 130.000 plazas en la dependencia, lo que significa que nuestros pueblos puedan tener más vida", ha afirmado.

Y ha asegurado que esto supone algo de vital importancia para el Gobierno regional y es que "la gente se pueda seguir quedando a vivir en los pueblos sin tener que desplazarse a otro lugar".

"La Ley de Despoblación ha traído más vida, más futuro y más servicios públicos a nuestros pueblos", ha explicado, a la vez que ha reafirmado la voluntad del Gobierno regional de seguir trabajando para que el mundo rural disponga de las mismas oportunidades que las grandes ciudades.

"En esto es en lo que queremos seguir trabajando, en que el mundo rural tenga las mismas oportunidades que las grandes ciudades", ha sentenciado.