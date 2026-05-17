Albacete estará en alerta amarilla este domingo por lluvias y tormentas: podrían ir acompañadas de granizo
Afectará a la zona de Hellín y Almansa y el aviso se extenderá hasta las 22 horas de la noche.
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En un fin de semana con temperaturas muy por debajo de lo normal en esta época, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pondrá en alerta amarilla este domingo a la provincia de Albacete por lluvias y tormentas.
El aviso arrancará a las 14 horas de la tarde y estará activo hasta las 22 horas de la noche, afectando a la zona de Hellín y Almansa.
En esta comarca, se pueden dar tormentas que podrían ir acompañadas localmente de chubascos fuertes, granizo y rachas fuertes de viento.
Previsión del domingo
La Aemet ha anunciado para este domingo en Castilla-La Mancha cielos nubosos o con intervalos nubosos, con abundante nubosidad de evolución en las horas centrales.
Habrá chubascos y tormentas ocasionales a partir del final de la mañana en las zonas de montaña que se pueden extender, dispersos, a la Mancha.
Las temperaturas irán en aumento, menos acusado en las máximas de las zonas de montaña.
El viento será flojo variable, con predominio del oeste y suroeste en las horas centrales y con alguna racha más intensa asociada a las tormentas.