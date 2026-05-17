Albacete estará en alerta amarilla este domingo por lluvias y tormentas: podrían ir acompañadas de granizo

En un fin de semana con temperaturas muy por debajo de lo normal en esta época, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pondrá en alerta amarilla este domingo a la provincia de Albacete por lluvias y tormentas.

El aviso arrancará a las 14 horas de la tarde y estará activo hasta las 22 horas de la noche, afectando a la zona de Hellín y Almansa.

En esta comarca, se pueden dar tormentas que podrían ir acompañadas localmente de chubascos fuertes, granizo y rachas fuertes de viento.

Previsión del domingo

La Aemet ha anunciado para este domingo en Castilla-La Mancha cielos nubosos o con intervalos nubosos, con abundante nubosidad de evolución en las horas centrales.

Habrá chubascos y tormentas ocasionales a partir del final de la mañana en las zonas de montaña que se pueden extender, dispersos, a la Mancha.

Las temperaturas irán en aumento, menos acusado en las máximas de las zonas de montaña.

El viento será flojo variable, con predominio del oeste y suroeste en las horas centrales y con alguna racha más intensa asociada a las tormentas.