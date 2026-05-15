Tiempo invernal en Castilla-La Mancha el fin de semana: los Santos del Hielo traen un frío anómalo en primavera

Castilla-La Mancha afronta este fin de semana un episodio de frío inusual para mediados de mayo coincidiendo con los conocidos como Santos del Hielo, el fenómeno popular asociado desde hace siglos a bruscas bajadas de temperaturas en plena primavera y que este año volverá a cumplirse con la llegada de una masa de aire ártico.

El director de meteorología de Meteored, José Antonio Maldonado, ha advertido de que las temperaturas "tocarán fondo" durante la madrugada y primeras horas de este sábado, especialmente entre las 05:00 y las 08:00 horas.

En Castilla-La Mancha, la provincia más afectada será Cuenca, donde los termómetros podrían rondar los 0 grados al amanecer del sábado, unas temperaturas muy poco habituales para estas fechas y que podrían provocar heladas débiles en zonas altas y áreas rurales.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirma además un acusado descenso térmico en buena parte de la región durante la jornada del sábado, con máximas especialmente bajas para mediados de mayo.

En Cuenca capital se esperan apenas 13 grados de máxima y 5 de mínima, mientras que Guadalajara registrará entre 7 y 15 grados. En Albacete los termómetros oscilarán entre los 7 y los 18 grados; en Ciudad Real entre 9 y 17 y en Toledo entre 9 y 18.

La Aemet prevé cielos poco nubosos durante la madrugada, aunque tenderán a nubosos o cubiertos a lo largo de la mañana antes de despejarse de norte a sur durante la tarde. También podrían registrarse lluvias débiles y chubascos dispersos, especialmente en zonas montañosas del este de la comunidad autónoma.

Además, no se descartan heladas débiles en zonas altas del noreste castellanomanchego y rachas de viento muy fuertes en el entorno de Hellín.

Santos del Hielo

Maldonado ha explicado que esta situación coincide plenamente con la tradición meteorológica de los Santos del Hielo, vinculada a las festividades de San Mamerto, San Pancracio y San Servacio, jornadas en las que históricamente los agricultores observaban entradas de aire frío, heladas tardías e incluso nevadas en zonas de montaña.

Aunque Castilla-La Mancha quedará al margen de los fenómenos más intensos previstos en el norte peninsular, el ambiente será claramente más frío de lo habitual para esta época del año, especialmente durante la madrugada del sábado.

Según las previsiones de Meteored, el episodio será breve y a partir del domingo comenzará una recuperación progresiva de las temperaturas, que se intensificará durante la próxima semana.

De hecho, los modelos meteorológicos apuntan a un cambio radical de tendencia a partir del martes o miércoles, cuando los termómetros volverán a superar ampliamente los 30 grados en numerosos puntos del centro y sur peninsular, devolviendo un ambiente plenamente veraniego a Castilla-La Mancha.