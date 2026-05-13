El AVE Madrid-Jaén no parará en la Mancha: el ministro Óscar Puente rompe su promesa e indigna en la comarca

El ministro de Transportes, Óscar Puente, en una fotografía de archivo. Europa Press

La defensa cerrada que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, realizó este martes en el Senado del bypass de Montoro (Córdoba) como futura conexión ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Jaén ha caído como un auténtico mazazo en la Mancha.

Las palabras del ministro no solo han provocado una cascada de reacciones institucionales en la provincia de Ciudad Real, sino que además han reabierto la indignación por el giro del Ministerio apenas un año después de comprometer con los alcaldes de Alcázar de San Juan y Manzanares que el proyecto del AVE Madrid-Jaén seguiría adelante con parada en ambas localidades.

Durante su comparecencia en el Senado para responder a una pregunta de la senadora del PP Mariola Aranda sobre las infraestructuras ferroviarias de Jaén, Puente rechazó de forma contundente la alternativa defendida por plataformas ciudadanas, ayuntamientos e instituciones de Castilla-La Mancha y Jaén.

La parlamentaria popular defendió el corredor norte por las localidades manchegas de Mora (Toledo) y Alcázar de San Juan (Ciudad Real), una opción que, según sus defensores, permitiría conectar Jaén con Madrid en unas dos horas y 48 minutos, reducir costes y mantener las conexiones ferroviarias actuales de numerosos municipios manchegos.

Sin embargo, el ministro zanjó el debate apelando a criterios técnicos. "Dice usted que el bypass de Montoro no es la mejor solución técnica. Debo decirle que esa no es la solución que comparten los técnicos de ADIF", afirmó.

Puente añadió además que "la mejor opción es la del bypass de Montoro, una solución que reduciría en 50 minutos las tres horas y 42 minutos que se tarda en este momento en ir desde Madrid hasta Jaén, dejándolo en apenas dos horas y 50 minutos. Es una solución competitiva".

Promesa incumplida

Las declaraciones de Puente han causado especial malestar porque chocan frontalmente con el compromiso adquirido hace apenas un año por el propio ministro.

En abril de 2025, Puente mantuvo una reunión con los alcaldes socialistas de Alcázar de San Juan y de Manzanares, Rosa Melchor y Julián Nieva, respectivamente, en la que garantizó que el proyecto ferroviario Madrid-Jaén seguiría adelante "como estaba fijado", con parada en ambos municipios.

Según trasladó entonces el Ayuntamiento alcazareño, el ministro aseguró que la construcción del bypass de Montoro no implicaba abandonar el proyecto inicial y confirmó inversiones millonarias en el corredor ferroviario manchego.

Tras aquella reunión, Melchor llegó a destacar el "firme compromiso" del Ministerio de mantener la línea en Alcázar de San Juan con una inversión de 100 millones de euros ya en marcha y otros 150 millones previstos entre 2025 y 2026.

El cambio de discurso apenas trece meses después ha sido interpretado en la provincia como una ruptura de la palabra dada por el ministro.

"No lo vamos a permitir"

Tras las declaraciones de Puente en el Senado, Rosa Melchor ha manifestado este miércoles el "rechazo frontal" del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan a la decisión del Ministerio.

La alcaldesa ha expresado la "profunda preocupación" del Consistorio ante una medida que, de materializarse, supondría una "merma significativa" de las conexiones ferroviarias con Madrid y afectaría también a numerosos municipios del entorno que utilizan diariamente el tren como eje de movilidad.

Melchor ha advertido de que una reducción de frecuencias ferroviarias causaría un "grave perjuicio" a miles de ciudadanos que usan el ferrocarril por motivos laborales, educativos y personales.

Rosa Melchor, alcaldesa de Alcázar de San Juan.

"No estamos hablando solo de los más de 33.000 vecinos y vecinas de Alcázar de San Juan, sino de cerca de 200.000 personas que podrían ver reducidas sus posibilidades de comunicación por ferrocarril", ha afirmado.

La regidora ha dejado claro, además, que el Ayuntamiento no permanecerá "inmóvil" y emprenderá "todas las acciones que sean necesarias" para defender las conexiones ferroviarias actuales y reclamar mejoras en frecuencias y tiempos de viaje.

"Se trata de algo que no vamos a permitir de ninguna de las maneras", ha subrayado.

La Diputación habla de "engaño"

Todavía más dura se ha mostrado la portavoz del Gobierno de la Diputación de Ciudad Real, Rocío Zarco, quien ha expresado el "profundo malestar" de la institución provincial por el cambio de criterio del ministro.

Zarco ha calificado de "incomprensible, injustificable y profundamente lesivo para los intereses de la provincia" el nuevo posicionamiento del Ministerio y lamentó que Puente haya pasado de defender el corredor manchego a descartarlo alegando ahora razones técnicas.

"Lamento mucho que el ministro haya engañado a alcaldes, instituciones y ciudadanos", ha asegurado.

"Lo que no entiende esta provincia es cómo un ministro puede acudir a reunirse con representantes institucionales, comprometer inversiones, defender públicamente un trazado estratégico y, apenas un año después, afirmar exactamente lo contrario en sede parlamentaria", ha criticado.

A su juicio, esta rectificación genera "desconfianza, incertidumbre y una enorme sensación de agravio hacia la provincia y sus vecinos".

Golpe al desarrollo

Zarco ha recordado además que la Diputación de Ciudad Real aprobó el pasado abril una posición común en defensa del corredor Mora-Alcázar de San Juan-Jaén y en rechazo a cualquier actuación que supusiera deteriorar las conexiones ferroviarias actuales de la provincia.

La portavoz ha incidido en que la Mancha constituye "uno de los principales motores económicos de la provincia", con un importante peso empresarial, logístico y productivo.

"Estamos hablando de un territorio en expansión que necesita comunicaciones adecuadas para seguir siendo competitivo y atractivo para la inversión", ha señalado.

Rocío Zarco, portavoz del Gobierno de la Diputación de Ciudad Real.

Por ello, ha considerado que la postura actual del Ministerio supone "un golpe directo a las expectativas de desarrollo" de numerosos municipios y evidencia "una forma de actuar improvisada y carente de sensibilidad hacia Ciudad Real".

Además, ha lamentado la "nula influencia" del Gobierno regional en este asunto y ha reclamado una implicación "firme y decidida" de la Junta de Comunidades y de su presidente, Emiliano García-Page, para defender los intereses ferroviarios de la provincia ante el Ejecutivo central.

"La provincia de Ciudad Real no merece anuncios efímeros ni promesas cambiantes; merece planificación, rigor y respeto institucional", ha finalizado.