Los 'indepes' de Talavera quieren ser la sexta provincia de Castilla-La Mancha: "Toledo fagocita y es centralizadora"

Imagen de la manifestación por el futuro de Talavera celebrada en Toledo en febrero de 2019. Cedida por SOS Talavera

Talavera de la Reina y su entorno afrontan desde hace años importantes desafíos demográficos y económicos que han alimentado una creciente preocupación entre parte de la ciudadanía.

La pérdida de población, las dificultades para generar empleo estable y la sensación de falta de inversiones estratégicas por parte de las distintas administraciones han reavivado el debate sobre el papel que juega la comarca dentro de Castilla-La Mancha y de la provincia de Toledo.

La percepción sobre el estado de la ciudad y su alfoz es "preocupante", aseguran desde SOS Talavera. Al descenso vecinal y al estancamiento laboral se une "un tejido industrial debilitado y una evidente falta de inversiones estratégicas", comenta Óscar Muñoz, representante de la asociación.

En la antaño localidad más poblada de la provincia de Toledo ha emergido "un sentimiento generalizado de abandono institucional entre los ciudadanos". Las Tierras de Talavera son, según la entidad ciudadana que vela por su futuro, "un territorio olvidado dentro de Castilla-La Mancha".

SOS Talavera se queja de la "falta de voluntad política y planificación a largo plazo" de las administraciones públicas con una zona que acumula peticiones desatendidas.

Muñoz considera que hay "margen de recuperación", aunque fía la hipotética reactivación a la adopción de "medidas firmes y concretas". Su batería de propuestas incluye un programa de reindustrialización "real" y plantea la mejora de infraestructuras, especialmente las ferroviarias.

Además, insiste en la idoneidad de aplicar diferentes estrategias de apoyo al sector primario y de impulso al turismo rural y patrimonial. Una eventual eclosión de la ciudad ahora deprimida le permitiría "ser un motor económico del oeste de la región", una posibilidad que un nuevo estatus aproximaría.

La aspiración de un "reconocimiento administrativo" para Talavera y su entorno estimula la acción de esta entidad y otras similares —como la Mesa por la Recuperación de Talavera y su Comarca—. La alternativa más viable, y pendiente de aprobación en el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía, apuesta por equiparar a la ciudad de la cerámica y sus alrededores con una capital de provincia. "A efectos de inversiones", comenta Muñoz, facilitaría la gestión de los fondos recibidos.

A la asociación le gustaría que a las instituciones locales talaveranas "les deleguen inversiones por parte de la Diputación o las consejerías". Este dinero abriría la puerta a un reparto más pegado a las demandas de la zona.

Un viejo deseo, una nueva provincia

No obstante, el objetivo a largo plazo de esta asociación ciudadana es la constitución de las Tierras de Talavera como la sexta provincia de Castilla-La Mancha —la quincuagésima primera en España—, un anhelo con el que aspiran a cambiar la correlación de fuerzas dentro de la actual provincia de Toledo, de la que se escindirían.

Además de la franja occidental toledana, Muñoz alude al enclave de Anchuras —ahora en la provincia de Ciudad Real—, al conjunto de la comarca de la Jara —"también la de Badajoz y de Cáceres"—, y a los espacios extremeños de los Ibores y el Campo Arañuelo como lugares que han tenido y mantienen a Talavera de la Reina como "capital de referencia".

El inicio del agravio institucional surge en el siglo XIX. Fue entonces "cuando Javier de Burgos [el político que diseñó esta división territorial] nos joroba a las Tierras de Talavera".

Aunque carece de geografía política propia, la ciudad ribereña ejerce "desde siempre como una capital funcional", insiste Muñoz. La cabecera que ha sido de facto para decenas de municipios se alimenta de su posición preponderante como prestadora de servicios. "Pero nos falta esa entidad que nos jorobaron en 1833", remarca.

Una mulitud secunda una movilización del talaveranismo celebrada en la propia ciudad de la cerámica. Cedida por SOS Talavera

A lo largo de los dos últimos siglos ha habido "varias intentonas" para separar Talavera de Toledo y convertirla en administración propia. "Aunque siempre nos hemos quedado ahí", lamenta Muñoz. "Tenemos esa entidad histórica, funcional y social, pero no tenemos esa provincia".

El espejo de un "Toledo que fagocita"

La Junta de Comunidades y la Diputación Provincial "deben asumir un compromiso mucho más decidido con Talavera y su comarca", añade Muñoz.

"No basta con medidas puntuales o anuncios: es necesaria una estrategia integral, sostenida en el tiempo y adaptada a las necesidades reales del territorio". El extenso alfoz de Talavera forma "una comarca rica, con identidad propia y tradiciones muy arraigadas, lo que representa una base sólida sobre la que construir".

El portavoz de SOS Talavera denuncia el supuesto privilegio que disfruta Toledo gracias a la capitalidad regional, una condición que sumó a su antigua condición de centro provincial. "Cuando vino la Constitución [de 1978] se quiso descentralizar Madrid y se delegó en las comunidades autónomas", relata Muñoz.

Sin embargo, con Castilla-La Mancha "se centraliza todo en Toledo: se meten todas las consejerías y hasta un hospital que parece una nave espacial", ironiza.

La región, por tanto, "se convierte en lo que se pretendía evitar". La ciudad imperial, según la fotografía de Muñoz, "actúa de manera centralizadora y fagocita a la provincia entera".

El peor rostro de este supuesto beneficio son las "auténticas millonadas que se llevan para todo". Desde el talaveranismo señalan la construcción de carreteras o el aumento de la capacidad industrial como ejemplos del trato desigual.

Asimismo, contraponen el abandono institucional que creen que sufre Talavera con la concertación que impulsa la capital autonómica, donde germina "un objetivo que todas las fuerzas políticas de Toledo se han propuesto y que cuenta con el apoyo de las administraciones" y que es la formación de un gran área metropolitana con una ciudad de unos 100.000 habitantes.

"¿Y a costa de qué? Pues de vaciar otras partes de la provincia y de la región", responde Muñoz.

Menos vecinos, menos oportunidades

La apuesta en favor de "políticas activas que favorezcan la fijación de población" es otro ruego pendiente de resolución. En torno a 2010, el censo de la ciudad rozaba los 89.000 vecinos; hoy hay unos 84.000 empadronados. SOS Talavera añade otros 6.000 habitantes perdidos en el resto de la comarca. "La gente se va a donde tiene futuro".

Frenar el envejecimiento y la pérdida de habitantes se antoja un reto urgente: ambas tendencias son especialmente "acusadas en el ámbito rural".

En el ámbito económico "predominan sectores con bajo valor añadido y alta temporalidad", apunta el diagnóstico de SOS Talavera.

La ciudad de la cerámica tiene unos 7.200 desempleados y una tasa de paro que supera el 20 %. Entre las localidades de cierto tamaño, solo Puertollano presenta peores datos en el conjunto de la región.

Muñoz detecta "una creciente preocupación por la falta de oportunidades, especialmente entre los jóvenes". La "inquietud social" que perciben tiene su origen en los "problemas estructurales de nuestra tierra".

Sin respuestas políticas satisfactorias, Muñoz apela a la ciudadanía a mantener vivo el mismo espíritu reivindicativo que protagonizó las manifestaciones de noviembre de 2017 y de febrero de 2019 — esta en el corazón de Toledo—. "Cuando las instituciones no llegan, es la sociedad civil la que debe dar un paso al frente".