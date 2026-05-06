Martín-Buro: "Un porcentaje muy alto de las prestaciones de dependencia en Castilla-La Mancha son low cost"

El diputado del PP en las Cortes regionales y presidente de la gestora que rige el partido en la provincia de Cuenca responde a EL ESPAÑOL.

José Antonio Martín-Buro (1975) llegó a Cuenca con 18 años para estudiar Trabajo Social y, desde entonces, no se ha desvinculado de una ciudad en la que ha desarrollado tanto su carrera profesional como su trayectoria política. Oriundo de Manzanares (Ciudad Real), su perfil combina el conocimiento técnico de los servicios sociales con la acción pública.

Graduado en Trabajo Social y habilitado como educador social, inició su andadura en el Tercer Sector, donde fundó la Asociación Utopía para impulsar proyectos de intervención familiar a través de la lectura. Posteriormente, dio el salto a la Administración regional como funcionario, desempeñando responsabilidades en servicios sociales y en el ámbito de la protección de menores.

Esa experiencia es la que reivindica para sostener su discurso político. "Siempre se ha planteado ese debate sobre si la política social está más asociada a la derecha o a la izquierda, pero yo me siento muy cómodo dentro de la ideología del Partido Popular", explica en esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, defendiendo que la derecha "siempre ha estado vinculada a trabajar por los demás desde la eficiencia".

En el Partido Popular de Castilla-La Mancha se ha consolidado como uno de los hombres de confianza del presidente Paco Núñez, con responsabilidades en el área de Bienestar Social y presencia en las Cortes regionales como diputado por Cuenca.

Esa cercanía al líder autonómico le ha llevado a asumir uno de los encargos más delicados dentro del partido: presidir la gestora del PP de Cuenca tras la dimisión en noviembre del histórico Benjamín Prieto. Una tarea encomendada por la dirección regional y Génova con el objetivo de apaciguar la organización en la provincia y pilotar una nueva etapa política.

Martín-Buro atendió a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en las Cortes regionales. Javier Longobardo

P. La defensa del bienestar social ha estado históricamente asociada a la izquierda. ¿Ha logrado la derecha consolidar un discurso creíble en este terreno?

R. Siempre se ha planteado ese debate sobre si la política social está más asociada a la derecha o a la izquierda, pero yo me siento muy cómodo dentro de la ideología del Partido Popular.

La derecha siempre ha estado vinculada a trabajar por los demás desde la eficiencia en el uso de los recursos. Además, en el PP de Castilla-La Mancha tenemos a un presidente como Paco Núñez, que ha convertido la política social en uno de los ejes prioritarios.

Nosotros denunciamos una realidad: en Castilla-La Mancha hay pobreza, muchas competencias impropias acaban recayendo sobre ayuntamientos y entidades del Tercer Sector, y la gestión no siempre llega con la eficacia que debería.

"Se anuncian más de 100 millones de euros cada año que luego no se ejecutan"

P. Cuando en ocasiones ha hablado de "fraude presupuestario" en las partidas de Bienestar Social de la Junta, ¿qué está denunciando exactamente?

R. El presupuesto es la base de cualquier política, también de la social. Ahí es donde se fijan prioridades y compromisos. Si cada año el Gobierno de Castilla-La Mancha anuncia más de 100 millones de euros que luego no se ejecutan, la terminología la puede elegir cada uno, pero la realidad está ahí.

En los 11 años de Emiliano García-Page al frente del Gobierno regional, se han anunciado y no ejecutado más de 1.000 millones de euros. Y le pongo un ejemplo muy claro: los Servicios Sociales de Atención Primaria, que sobreviven gracias al esfuerzo de los ayuntamientos.

P. Page critica al Gobierno de Sánchez por lo que él mismo define como un "yo invito y tú pagas". ¿Ese modelo de transferencia de competencias sin la correspondiente partida económica también se da en Castilla-La Mancha, pero con los ayuntamientos como víctimas?

R. A los hechos me remito. La propia Plataforma en Defensa de los Servicios Sociales de Atención Primaria ha recogido adhesiones de muchos ayuntamientos, incluso socialistas, denunciando que no pueden sostener este modelo. Muchas veces tienen que dejar de priorizar otras necesidades que sí son de su competencia para poder prestar estos servicios.

Hace unos días se presentaron los convenios de Ayuda a Domicilio y de Atención Primaria, pero si la subida de horas acaba obligando a los ayuntamientos o a las personas usuarias a asumir gran parte del coste, eso es exactamente "yo invito y tú pagas". Creo que es una de las señas de identidad del Gobierno de Emiliano García-Page.

P. Si tuviera que definir con una sola palabra la gestión de la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ¿cuál sería?

R. Frustrante. Page está gobernando con el doble del presupuesto que Cospedal, pero ¿ha mejorado el doble la política social en 11 años? ¿Estamos el doble de bien? Evidentemente, no.

La red se sostiene por los ayuntamientos, por las entidades del Tercer Sector y también por el sacrificio de quienes reciben los servicios.

Es un camino profundamente frustrante. No lo achaco solo a esta consejera, sino al Gobierno de Emiliano García-Page en su conjunto. Y en la pandemia se demostró con crudeza: Castilla-La Mancha sufrió la mayor letalidad y mortalidad de toda España.

"Castilla-La Mancha registra tasas de pobreza peores que las de Bulgaria"

P. Imagine que usted fuese mañana consejero de Bienestar Social. ¿Qué sería lo más urgente que resolvería?

R. La prioridad sería combatir la pobreza. Ese es el peor indicador que tenemos y también el más preocupante. Castilla-La Mancha registra tasas de pobreza que están entre las peores de España y de la Unión Europea. Son peores, incluso, que las de Bulgaria.

Hay que poner en marcha una estrategia real de lucha contra la pobreza y la exclusión social, no algo parcial o meramente declarativo. Esa estrategia debe implicar a todo el Gobierno regional, no solo a Bienestar Social: sanidad, educación y empleo también tienen que estar dentro. Debe haber presupuesto, sí, pero sobre todo tiene que ser transversal. Si queremos rebajar la pobreza, no puede hacerse con medidas aisladas.

Además, hay ejemplos en otras comunidades. Andalucía ha reducido su tasa de pobreza mucho más que Castilla-La Mancha en este mismo periodo, ocho puntos ellos y uno nosotros, y eso demuestra que se puede actuar mejor.

P. ¿Tiene identificado el PP de Castilla-La Mancha dónde habría que incidir para rebajar esas tasas de pobreza?

R. La estrategia tiene que ser transversal, pero contamos con un gran aliado: los agentes sociales y las entidades del Tercer Sector, especialmente EAPN, que nos señalan las prioridades. Ahí están el empleo, la vivienda y la sanidad, aunque también educación.

El problema es que a veces se trabaja pensando solo en el corto plazo, para mejorar un indicador concreto en un ejercicio determinado. Y eso no resuelve la exclusión.

Hay que trabajar coordinadamente con los Servicios Sociales de Atención Primaria, que el Gobierno de Emiliano García-Page desprecia de forma recurrente, y hacerlo con una estrategia de inclusión real.

Martín-Buro luce dos pulseras, una con los colores de la bandera de España y otra de la Virgen de los Llanos. Javier Longobardo

P. En materia de dependencia, el Observatorio da a Castilla-La Mancha un 8,25, la nota más alta de España. Pero desde el PP dicen que los datos se maquillan. A su juicio, ¿dónde está ese maquillaje?

R. Nosotros analizamos el informe completo, no de forma parcial. El sistema se mide por las prestaciones reconocidas, y si las prestaciones son las que son, esa puntuación se puede aceptar. Pero el propio informe muestra que un porcentaje muy alto son prestaciones low cost.

Le explico: hablamos de prestaciones como la teleasistencia o de ayudas que, en algunos casos, ya se reconocen con una cobertura mínima y no resuelven realmente la situación de la persona dependiente ni la de sus cuidadores. Son prestaciones legítimas, sí, pero no siempre responden a la necesidad real.

"En Castilla-La Mancha se cierran expedientes con prestaciones que no resuelven la dependencia"

P. O sea, usted me está diciendo que la famosa "medalla" de la teleasistencia es necesaria, pero en muchos casos no es suficiente.

R. Exactamente. Yo respeto el trabajo de los funcionarios y los procedimientos administrativos, pero lo que estamos viendo es cortoplacismo. Se hace un proceso casi comercial para llegar bien al informe (del Observatorio de la Dependencia) y poder presumir de los resultados, mientras se cierran expedientes con prestaciones que no resuelven la dependencia.

La prestación estrella del sistema debería ser la Ayuda a Domicilio, y ahí seguimos dependiendo en gran parte de los ayuntamientos, porque el precio por hora que financia la Junta es claramente insuficiente. A eso se suma que las entidades del Tercer Sector trabajan con convenios y tablas que no cubren el coste real de prestar el servicio.

P. Los empresarios del sector de las residencias de mayores concertadas con la Junta denuncian que el precio por plaza que les abona el Gobierno regional no cubre los costes y que la situación es asfixiante. ¿Cuál es el planteamiento del PP para garantizar suficientes plazas y de calidad?

R. Las propias entidades nos dicen que cuando gestionan residencias en Castilla-La Mancha son absolutamente deficitarias, y que solo las mantienen porque equilibran sus cuentas con otras comunidades autónomas. Un director de una residencia nos decía que siguen aquí "por romanticismo", y eso no puede ser.

Castilla-La Mancha es, con muchísima diferencia, la comunidad que menos paga por plaza. Para corregirlo, al inicio de esta legislatura presentamos enmiendas por valor de 20 millones de euros, pero fueron rechazadas. Al año siguiente, ante la amenaza de una huelga que habría puesto en cuestión todo el sistema, el compromiso de Emiliano García-Page fue compensarlo. Desde el PP volvimos a presentar una enmienda y se produjo un aumento de 16 millones de euros, que aun así sigue siendo insuficiente, según nos reclaman.

A veces tenemos la sensación de que Page hace oposición a la oposición, algo que hemos visto también con la Carrera Profesional Sanitaria: acaba llegando por la presión y por el trabajo que hacemos nosotros. Pero como no cree en ello y lo aplica a regañadientes, termina haciéndolo mal.

Tenemos una red asistencial y residencial muy potente, sin duda, pero hay que mantenerla y financiarla. No puede sostenerse a costa del sacrificio de las entidades.

P. Paco Núñez insiste mucho en el Concierto Social con el Tercer Sector. Traducido al lenguaje de la calle, ¿qué supondría ese cambio de modelo y por qué lo consideran tan importante?

R. El Concierto Social ya se puso en marcha en los años en que gobernó el Partido Popular, entre 2011 y 2015. Es cierto que poner de acuerdo a entidades de un mismo colectivo es complicado, pero es la única fórmula para que los recursos sean viables.

Si hablamos de servicios públicos prestados a través de entidades, tiene que haber seguridad, estabilidad y certidumbre. No podemos seguir en un modelo competitivo cada año. Si de verdad estamos hablando de un servicio público que funciona y que se presta con la máxima calidad gracias a la implicación y al sacrificio de los profesionales, hay que darle estabilidad.

La idea es garantizar contratos o conciertos durante varios ejercicios, por ejemplo cuatro o cinco años renovables, con los controles y auditorías necesarios. Así se asegura un servicio estable para los usuarios y también empleo estable para los trabajadores.

"Una prioridad de Paco Núñez es prestar los servicios con la máxima calidad posible"

P. El PSOE advierte de que, si vuelve a gobernar el PP, habrá recortes, privatizaciones y copagos. ¿Puede garantizar que, si Paco Núñez llega a la Presidencia en 2027, los servicios sociales no solo no se recortarán, sino que se reforzarán?

R. Cuando Paco Núñez sea presidente, primero habrá que ver cómo deja las cuentas el Partido Socialista. Pero lo que sí puedo garantizar es que su prioridad es prestar los servicios con la máxima calidad posible.

Cuando hablamos de combatir la pobreza, él está planteando pactos regionales reales. Está apostando por los conciertos sociales, por convertir al Tercer Sector en eje principal y por algo que el Gobierno regional ha despreciado: los Servicios Sociales de Atención Primaria.

En las Cortes ya hemos visto cómo el Grupo Socialista se negó a reconocer el derecho a la equiparación salarial. La firmeza de la palabra de Paco Núñez se demuestra en esta Cámara: apostamos por servicios de calidad en todas las áreas, no solo en política social. Eso sí, todo tiene que estar financiado.

"El proyecto de Núñez y la pérdida de credibilidad de Page va a traducirse en un cambio de gobierno"

P. ¿Percibe en la calle una necesidad de cambio que pueda llevar a Núñez, este vez sí, al Palacio de Fuensalida en 2027?

R. Paco Núñez es un auténtico ordenador que conoce la realidad de la región en todas las áreas, liderando un proyecto muy serio. Algo que, conjugado con la evidente pérdida de credibilidad de Emiliano García-Page, va a traducirse en un cambio de gobierno.

Los castellanomanchegos saben que tienen un Gobierno regional marcado por la demagogia, por sus propias incoherencias, y en 2027 estoy seguro de que van a optar por otro liderado por Paco Núñez, que dará a Castilla-La Mancha lo que necesita en política social, en sanidad, en empleo....

P. Vox ya ha avanzado que solo harán a Paco Núñez presidente si acepta gestionar la región bajo el principio de la "prioridad nacional". Es decir, atender primero a los españoles y priorizarles en las ayudas. ¿Alguien con su perfil se siente cómodo amparando esas tesis?

R. Me parece un discurso ventajista. Para recibir cualquier tipo de prestación en Castilla-La Mancha, la realidad es que hay que tener residencia en Castilla-La Mancha, estar empadronado. No voy a trabajar en crear más diferencias. La demagogia no resiste el día a día.

Martín-Buro posa en uno de los despachos del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha. Javier Longobardo

P. ¿Dónde se imagina usted a partir de mayo o junio, cuando se forme el nuevo ejecutivo? Se lo pregunto porque, imagino, también ilusiona poder aplicar desde el Gobierno lo que ahora defiende desde las Cortes.

R. Soy funcionario y pude emprender este camino de la política, en la que llevo solo esta legislatura, con una gran tranquilidad: moverme por un sentimiento de utilidad.

Quien me conoce sabe que, para sacar lo mejor de mí, necesito sentir que sirvo para algo. Entonces, estaré donde crean y crea que puedo ser más útil al proyecto del Partido Popular y de Paco Núñez.

P. Si Paco Núñez le propone a usted ser consejero de Bienestar Social, ¿se sentiría útil?

R. Primero tendría que ser... (Piensa) Si llegara ese momento, lo que correspondería sería agradecer al presidente regional, en este caso de Paco Núñez, por haber confiado en mí para liderar ese proyecto.