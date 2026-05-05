La sanidad privada desacelera en Castilla-La Mancha tras el auge por la pandemia: se han perdido 3.200 seguros en 2025

La sanidad privada de Castilla-La Mancha ha perdido 3.220 asegurados en 2025 respecto al dato del ejercicio anterior. Son 373.686 las personas que disponen de póliza, una cifra menor a la de 2024 —cuando había 376.886 vecinos asegurados—, pero muy superior a la de los años previos. En 2020, eran 309.006 los residentes en la comunidad autónoma que habían contratado este servicio.

En el último lustro, un periodo marcado en sus albores por la pandemia, el volumen de tenedores de un seguro de salud privado en la región ha crecido un 22%. Además, en el periodo comprendido entre 2020 y 2025 se ha producido un aumento del 9,5 % en la tasa del volumen de primas —un segmento del que Castilla-La Mancha representa el 2,9 % del mercado nacional—.

Según los datos recogidos en el Observatorio del sector sanitario privado 2026, publicado por la Fundación Idis, la Junta de Comunidades destinó 201 millones de euros en conciertos en 2023, una cifra que supuso el 5,1 % de la inversión sanitaria pública. Además, el gasto sanitario en provisión privada representó el 25,7 % del gasto total en sanidad en la región.

La actividad asistencial del sector en la región se concretó en la ejecución del 20 % de las intervenciones quirúrgicas realizadas en 2023. Además, los hospitales privados de Castilla-La Mancha protagonizaron el 15 % de las urgencias y el 9 % de las altas.

El sector hospitalario privado acumula el 7 % de las camas de Castilla-La Mancha, un total de 388 plazas, y el 29 % de los hospitales, hasta ocho centros. En cuanto al equipamiento de alta tecnología, dispone del 38 % de los equipos de mamografía y el 43 % de las resonancias magnéticas.

Asimismo, la comunidad autónoma cuenta con el 8,9 % de las residencias que hay en España: en la región se levantan 496 geriátricos, de los que el 42 % son de titularidad privada. Del mismo modo, el 7,2 % de las plazas residenciales de todo el país se sitúan en este territorio: hay 28.286 espacios ofertados, el 62 % de carácter privado.

El Observatorio del sector sanitario privado 2026 también indica que la región reúne al 2% del total de odontólogos colegiados y el 4% de las clínicas dentales que existen en España.

"Eficiencia" para el sistema sanitario

Según la Fundación Idis, el sector sanitario privado actúa como un "motor de innovación y sostenibilidad dentro del sistema sanitario en España, con 12,8 millones de asegurados, un 1,7% más que el año pasado".

Asimismo, el informe, ya en su decimosexta edición, refleja una apuesta decidida por la incorporación de tecnología sanitaria avanzada, como es la protonterapia para el tratamiento oncológico, la radioterapia guiada por resonancia magnética o la HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound), para mejorar los resultados en salud de los pacientes.

"Uno de los sellos distintivos de la sanidad privada es su capacidad para fomentar innovación y eficiencia al conjunto del sistema sanitario español. Desde avances tecnológicos hasta modelos asistenciales pioneros, las entidades privadas actúan como impulsoras de cambios y mejoras", ha explicado Fernando Campos, presidente de la Fundación Idis.

Según Campos, el "reto" que afronta el sector "no consiste únicamente en incorporar tecnología, sino en integrarla de forma inteligente y responsable en el ecosistema sanitario. La sanidad del futuro será más digital, más innovadora y más colaborativa, y el sector sanitario privado tiene un papel clave en este futuro", ha concluido.