Page presume de receta: "Desde que llegué, el número de personas desempleadas se ha reducido a la mitad"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha celebrado en la red social X los últimos datos del mercado laboral y ha asegurado que la región atraviesa un momento "extraordinario" en materia de empleo, con una evolución que, según ha subrayado, supera a la media nacional.

"Logramos unos datos extraordinarios de empleo en Castilla-La Mancha", ha señalado el jefe del Ejecutivo autonómico, que ha destacado que el paro ha bajado "casi dos puntos más que la media nacional en un año" y ha puesto el acento en que el desempleo desciende "en todos los tramos de edad, en todas las provincias y en todos los sectores de actividad".

Estas declaraciones llegan después de que los datos oficiales hayan confirmado que la región cerró abril con 117.137 personas desempleadas, tras un descenso de 2.375 respecto a marzo (-1,99 %), al tiempo que la afiliación a la Seguridad Social ha alcanzado los 804.338 cotizantes, con 3.456 más en un mes (+0,43 %).

Logramos unos datos extraordinarios de empleo en Castilla-La Mancha. Hemos conseguido reducir el paro casi dos puntos más que la media nacional en un año.



El desempleo baja en todos los tramos de edad, en todas las provincias y en todos los sectores de actividad.



Nunca habíamos… pic.twitter.com/z0tnh9beYK — Emiliano García-Page (@garciapage) May 5, 2026

En su mensaje, Page ha destacado además el impacto del dato interanual, con una reducción de 10.140 parados en un año (-7,97 %) y un crecimiento de 21.400 afiliados (+2,73 %), y ha afirmado que "nunca habíamos tenido una cifra tan baja de paro en un mes de abril desde hace 18 años".

El presidente regional ha ido más allá al asegurar que, desde su llegada al Gobierno autonómico, "el número de personas desempleadas se ha reducido a la mitad", y ha ligado esta evolución a una estrategia basada en "estabilidad, moderación, diálogo y políticas públicas", junto al "esfuerzo del conjunto de la región".

Con este escenario, el jefe del Ejecutivo autonómico ha concluido su mensaje con un tono de continuidad: "Estoy satisfecho y convencido de que este es el camino", ha afirmado, asegurando que el Gobierno regional "no va a parar mientras haya alguien buscando trabajo".