Castilla-La Mancha sigue creando empleo y cerró abril con 3.456 cotizantes más: el paro bajó en 2.375 personas

El efecto Semana Santa se nota y Castilla-La Mancha suma buenas noticias en lo referente al mercado laboral, combinando una bajada del paro con un aumento de la afiliación.

Según los datos publicados este martes por los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social, la región cerró el mes de abril con 117.137 desempleados, 2.375 menos que en marzo (-1,99 %), mientras que la Seguridad Social alcanzó los 804.338 cotizantes tras sumar 3.456 nuevos afiliados (+0,43 %),

En términos interanuales, el desempleo acumula un descenso de 10.140 personas (-7,97 %) en Castilla-La Mancha, al tiempo que la afiliación ha crecido en 21.400 cotizantes (+2,73 %), lo que confirma una tendencia sostenida de recuperación del empleo en la comunidad autónoma.

Por provincias, el paro ha bajado en todas ellas durante abril. Toledo lidera el descenso con 851 desempleados menos (-1,89 %), seguida de Ciudad Real, con 646 parados menos (-1,86 %). También cae en Guadalajara, con 439 menos (-3,46 %); en Albacete, con 268 menos (-1,26 %), y en Cuenca, con 171 desempleados menos (-1,86 %).

En el balance anual, el paro también desciende en todo el territorio, con especial intensidad en Ciudad Real (-2.987) y Toledo (-3.766), mientras que Albacete registra 2.273 parados menos, Guadalajara 771 menos y Cuenca 343 menos.

En total, la región contabiliza 20.941 desempleados en Albacete, 30.731 en Ciudad Real, 9.014 en Cuenca, 12.264 en Guadalajara y 44.188 en Toledo.

Más trabajadores

En paralelo, la afiliación crece en todas las provincias, con Toledo a la cabeza al sumar 10.192 cotizantes más en el último año (+3,83 %), hasta alcanzar los 275.952. Le siguen Ciudad Real, con 181.568 afiliados (+3.674); Guadalajara, con 108.052 (+3.214); Albacete, con 155.765 (+2.691), y Cuenca, con 83.002 (+1.630).

Por sectores, el paro continúa concentrándose en los servicios, con 84.629 desempleados, seguido de la industria (10.087), la construcción (7.261) y la agricultura (4.936), además de 10.224 personas sin empleo anterior. En abril, el desempleo ha bajado en todos los sectores, especialmente en servicios, con 1.711 parados menos.

El perfil del desempleo mantiene un marcado sesgo femenino: el 65,59 % de los parados castellanomanchegos son mujeres (76.840), frente a 40.297 hombres. Además, 9.027 desempleados son menores de 25 años.

Contratos

En cuanto a la contratación, durante abril se han firmado 45.874 contratos en la región, 279 más que el mes anterior y 3.208 más que hace un año. De ellos, 26.881 han sido temporales y 18.993 indefinidos, con el sector servicios concentrando la mayor parte de los acuerdos laborales.

Por último, 61.126 personas han percibido prestaciones por desempleo en Castilla-La Mancha, con un gasto total de 97,5 millones de euros, principalmente en prestaciones contributivas.

Pese a la mejora general, Castilla-La Mancha se situó en abril por debajo de la media nacional en ritmo de descenso del paro. Mientras que en la región la caída mensual ha sido del 1,99 %, en el conjunto de España el desempleo ha bajado un 2,59 %, con 62.668 personas menos, impulsado sobre todo por el sector servicios.

En términos absolutos, la comunidad ha sido la octava donde más ha descendido el paro en abril, por detrás de Andalucía, Cataluña, Madrid, País Vasco, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Galicia.