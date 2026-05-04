Las lluvias se resisten a abandonar Castilla-La Mancha: Albacete, en alerta de nuevo este lunes por viento y tormentas

Las lluvias se resisten a abandonar la Península y, tras un fin de semana de avisos meteorológicos, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vuelto a activar una alerta amarilla por lluvias y tormentas en Albacete este lunes.

El aviso arrancará a las 12 horas de la mañana y se mantendrá hasta las 21 horas de la noche, ya que se podrían dar acumulados de lluvia de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, acompañados de rachas muy fuertes de viento y granizo.

Esta situación, que deja un ambiente inestable y más fresco de lo habitual para estas fechas, se debe a la presencia de una bolsa de aire frío en altura que favorece el desarrollo de chubascos y tormentas en amplias zonas del país.

La inestabilidad hará que, además de en Castilla-La Mancha, se activen alertas en amplias zonas de Aragón, Navarra, Cataluña, Región de Murcia, La Rioja y Valencia. En estas regiones se prevén chubascos con acumulaciones que podrán superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora, acompañados de tormentas que podrían ser localmente fuertes.

El Gobierno de Castilla-La Mancha desactivó a las 21 horas del domingo el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), que ha estado activo desde el pasado 29 de abril.

Según el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, durante estos días se han registrado un total de 33 incidencias en la comunidad, la mayoría provocadas por acumulaciones de agua y obstáculos en la calzada.

Esta decisión se tomó ante la ausencia de avisos en la comunidad. Sin embargo, horas más tarde se ha puesto en marcha la alerta amarilla en Albacete.

Previsión del lunes

La Aemet ha anunciado para este lunes en Castilla-La Mancha intervalos nubosos, que serán de evolución diurna en horas centrales, tendiendo a partir de la tarde a poco nuboso salvo en el nordeste.

En el nordeste, chubascos y posibles tormentas en las sierras que pueden extenderse dispersos a zonas llanas e incluso de madrugada a puntos aislados de Albacete.

Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas sin cambios o en ligero descenso, salvo un ascenso en el este de Albacete.

El viento soplará flojo de componente oeste, con intervalos moderados durante las horas centrales.