Revientan otro cajero con explosivos en un pueblo de Toledo: es el segundo incidente similar en menos de tres semanas

La Guardia Civil está investigando un robo con explosivos ocurrido de madrugada en el cajero automático de una sucursal bancaria de Pantoja (Toledo). Se trata del segundo suceso del mismo tipo que se produce en la provincia tras el registrado el 11 de abril en Montearagón.

Este robo se ha producido de madrugada, en torno a las 3:00 horas, según ha confirmado EL ESPAÑOL el alcalde de Pantoja, Julián Torrejón y no ha causado daños personales pero sí algunos destrozos en la oficina producto de la deflagración.

De igual modo, ha afirmado que los autores del robo han sustraído el dinero que había en el interior de la caja fuerte del cajero.

Por su parte, desde la Benemérita ha detallado que más allá de los agentes de la Policía Judicial, hasta Pantoja también se ha desplazado un equipo del Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos (Gedex-NRBQ) de la Guardia Civil para recoger pruebas sobre el explosivo utilizado y el sistema de detonación que ha sido utilizado.

Las investigaciones se centran en los posibles puntos coincidentes entre ambos casos para determinar si se trata de robos perpetrados por la misma organización criminal.