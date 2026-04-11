La portavoz de Page cree que si hubiese elecciones en Castilla-La Mancha tendría "más votos y más diputados" que en 2023

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha asegurado que de celebrarse elecciones autonómicas hoy en Castilla-La Mancha, el presidente Emiliano García-Page "tendría más votos y diputados" en las Cortes regionales que en 2023, cuando logró la mayoría absoluta con un 45 % de los apoyos que le auparon a lograr los 17 escaños que marcan la mayoría absoluta.

La también vicesecretaria general y portavoz socialista en la provincia de Toledo, ha apuntado a la "línea muy positiva" que se intuye de cara a los comicios que se celebrarán el 23 de mayo de 2027, una cita en la que augura que "si todo sigue como hasta ahora", la candidatura socialista -que Page sigue sin desvelar si será encabezada por él- verá "ampliada esa mayoría", ha pronosticado en una entrevista concedida a Efe.

La previsión de Padilla apunta hacia una victoria más holgada de los socialistas que la cosechada hace tres años, cuando las elecciones se decidieron por un estrecho margen de menos de mil votos en Ciudad Real. Esa escasa diferencia llevó al PSOE a apuntarse su cuarto diputado en esa circunscripción en detrimento del PP.

De cara a las autonómicas del año próximo, que se decidirán bajo la misma ley electoral que las anteriores, también entrará en juego otro condicionante importante. El crecimiento demográfico de Guadalajara llevará a que esta provincia elija seis escaños en lugar de los cinco que tenía atribuidos hasta ahora. Este representante desaparecerá de la circunscripción de Albacete, que pasará de siete a seis.

Más allá de estos pronósticos halagüeños, la portavoz del Gobierno se ha mostrado cauta porque en política "nunca hay que confiarse" pese a la perspectiva que marcan las encuestas y ha animado a su partido a "seguir dando razones a la gente" para votar al PSOE.

"Las elecciones son dentro de un año y hay que seguir remando para que así se produzca, pero las perspectivas son muy buenas", ha reiterado Padilla, quien ha destacado la ventaja que supone para su partido que la valoración de Page sea "muy amplia, de una manera muy transversal" tanto en los distintos grupos de edad como en hombre y mujeres y por grupos sociales.

Escándalos de corrupción

Durante la entrevista, Padilla también ha analizado los efectos que podría tener en las elecciones autonómicas los presuntos escándalos de corrupción ligados a los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

En este sentido, cree que "la gente sabe distinguir lo que es Ábalos de lo que es Page".

"Lo que nos pasa factura en el PSOE de Castilla-La Mancha es el dolor que nos produce cualquier caso de corrupción. Yo creo que a cualquier ciudadano y ciudadana nos baja un poco la moral. Nos sentimos defraudados de alguna manera, pero cuando además parece que viene de tu partido, te duele más porque no esperas que alguien tenga ese tipo de comportamientos", ha reflexionado Padilla.

En cualquier caso, ha subrayado que "la gente sabe que Page nunca ha estado muy cerca de los ministros ni del presidente", en alusión a Pedro Sánchez.

Como muestra, recuerda cómo cuando se declaró la pandemia, al Gobierno de Castilla-La Mancha "llegó alguna propuesta que tenía que ver con mascarillas" y que, aunque el Ejecutivo autonómico, no sabía "que venía de ese entorno" al que estos días se está juzgando en el Tribunal Supremo, la Junta lo rechazó en 47 minutos porque tenía "un protocolo tan definido que automáticamente se vio que era casi una estafa, porque además no estaba ni siquiera en condiciones el material".

Un ejemplo que a su juicio demuestra como incluso en pandemia, cuando "había que coger material como fuera", el Gobierno regional fue "muy escrupuloso".

"Son como la noche y el día, no tienen nada que ver", ha zanjado respecto al presidente autonómico y a los políticos del PSOE salpicados por escándalos de corrupción.