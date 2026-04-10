Page confía en que la justicia descubra al receptor de los sobres que llegaron a Ferraz: "¿A nombre de quién iban?"

Emiliano García-Page, en la devolución de los bienes artísticos incautados por la dictadura en Guadalajara. JCCM

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha preguntado "a nombre de quién iban" las bolsas que las empresarias Pano depositaron en la sede del PSOE, según la declaración que ambas hicieron en el Tribunal Supremo este jueves. Las sospechas de entregas en efectivo sin control se extienden al rescate de Air Europa.

Page ha vuelto a lamentar el daño reputacional que los diferentes casos de supuesta corrupción surgidos en los entornos de Ferraz y Moncloa causan a la marca política que comparte con Pedro Sánchez. Según el barón, los militantes y cargos de la formación socialdemócrata "somos los principales perjudicados de que algunos de los nuestros abusen o roben".

Durante una entrevista en el programa Espejo Público, en Antena 3, Page ha mostrado su deseo de que "se aclare quién era el receptor" del dinero que diferentes personas han asegurado que desembolsaron y utilizaron como soborno.

Entretanto, el jefe del Ejecutivo regional ha insistido en la posibilidad de que su partido ejerza la acusación particular en el juicio por el caso mascarillas y en otros litigios venideros, una opción que permitiría al partido visibilizarse como parte afectada.

No obstante, ha descartado que el hecho de no hacerlo suponga una forma de aquiescencia con los imputados. "No ser acusación no significa complicidad", ha aseverado.

En la misma línea, Page ha confiado en la acción de la justicia, a la que ha augurado un efecto balsámico para la formación del puño y la rosa. La investigación judicial aflorará si alguien ha utilizado a la organización como "una especie de lavadora de dinero".

Para el presidente regional, el trasiego judicial supone la "parte positiva" de unos hechos mediatizados y que generan una honda preocupación social. "Habrá sentencia: va a clarificar los comportamientos", ha vaticinado.

Cree que fue "un negocio personal"

El hipotético hallazgo de los destinatarios descartaría la financiación irregular del PSOE, según el toledano. Este eventual escenario alumbraría el "abuso" de la estructura de Ferraz "para un negocio personal".

El goteo de hechos cuestionables "es muy doloroso", ha subrayado. Al respecto, Page ha contrapuesto la actitud mayoritaria de los que "llevamos mucho tiempo militando en un planteamiento de decencia" con la de quienes han optado, presuntamente, por la corrupción.

Page ha afeado la "confusión" que surge de la "mezcla de unos casos y otros". Además, se ha mostrado dolido por una secuencia en la que se concatenan nombres y vicios. La "maraña" que se cierne sobre el PSOE lastra las expectativas de "un partido honesto".