Encontrar una vivienda para alquilar se está volviendo misión imposible en Castilla-La Mancha: datos y causas

La oferta de vivienda en alquiler se ha desplomado en Castilla-La Mancha y está tensionando el mercado hasta niveles inéditos.

En solo seis años, la región ha perdido 8.639 casas disponibles para arrendar, al pasar de 25.147 en 2019 a 16.508 en 2025, según los datos del Observatorio del Alquiler.

Este descenso supone una caída del 34,3 %, seis décimas por debajo que en el conjunto de España.

Avalancha de candidatos

"La presión actual por cada vivienda en alquiler en nuestra región es de 41 personas o familias en búsqueda activa de una vivienda", asegura el experto en consumo y vivienda Jesús Martín-Delgado al ser consultado por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Esta ratio se considera "elevada", ya que los parámetros que se consideran como normales fijan un tope máximo de 15 candidatos para cada vivienda.

El especialista advierte de que la región "muestra un desequilibrio estructural cada vez más acusado". "La oferta de vivienda en alquiler se sitúa en mínimos, frente a un volumen muy elevado de inmuebles en venta", explica.

Mucha compraventa

Los datos de Idealista, uno de los portales inmobiliarios de referencia en España, confirman esa brecha. Actualmente, en Castilla-La Mancha hay anunciadas 18.825 viviendas en venta frente a solo 1.237 en alquiler, una diferencia que refleja la escasez de producto destinado al arrendamiento frente al peso del mercado de compraventa.

"Esto supone un dato especialmente relevante: solo hay una vivienda en alquiler por cada 15 en venta", alerta Martín-Delgado.

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En Albacete se contabilizan 229 viviendas en alquiler frente a 3.373 en venta (ratio 1/15), mientras que en Ciudad Real la diferencia es aún mayor, con 284 inmuebles en alquiler y 5.238 en venta (1/18). En Cuenca, el ratio se sitúa en 1/12 con 145 viviendas en alquiler y 1.697 en venta.

La tendencia se repite en el resto del territorio regional. Guadalajara cuenta con 144 viviendas en alquiler frente a 2.292 en venta (1/16) y registra, además, la renta media más elevada, con 909 euros para una vivienda de 90 metros cuadrados. Toledo, por su parte, concentra el mayor volumen total, con 435 viviendas en alquiler y 5.625 en venta (1/13).

Misión casi imposible

La escasez de nueva oferta, la alta rentabilidad que ofrece el alquiler turístico frente al residencial y el miedo de los propietarios a impagos temporales o inquiokupaciones —inquilinos que dejan de pagar el alquiler a propósito, pero no abandonan la vivienda— también contribuyen a que arrendar se esté convirtiendo en una misión casi imposible.

"Si el alquiler siempre ha sido una forma rápida y de fácil acceso a una vivienda, ahora ya no lo es", asegura el experto.

Desde 2023, añade, se ha generalizado por parte de los arrendadores la exigencia de mayores garantías económicas a los arrendatarios, como ingresos que tripliquen la renta, contratos indefinidos o una determinada antigüedad laboral, filtros que en muchos casos dejan fuera a jóvenes, trabajadores temporales o autónomos.

A ello se suma la saturación de la demanda en las agencias inmobiliarias. "Debido al exceso de solicitudes de alquiler que reciben las inmobiliarias se produce un retraso en la elección del candidato ideal que genera situaciones de verdadero estrés para muchas familias que compiten por el mismo techo", indica Martín-Delgado.

En conjunto, el alquiler representa solo el 6,5 % del total de la oferta inmobiliaria en Castilla-La Mancha, en un mercado donde, como resume Martín-Delgado, predomina "una baja rotación de vivienda y tradicional apuesta por la propiedad"