Bellido ve en "muerte clínica" la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha y considera "lo más razonable" retirarla

Bellido ha participado este jueves en el XXXVI Seminario de Estudios Autonómicos de la UCLM. Cortes CLM

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, da por prácticamente perdida la reforma del Estatuto de Autonomía que se tramita en el Congreso, a la que sitúa en una fase de "muerte clínica".

A su juicio, el cambio de posición del PP en Madrid ha supuesto una "traición" ya que ha roto el consenso tejido durante dos años en la región. Por lo tanto, hace inviable que el texto salga adelante en la actual legislatura.

El origen del bloqueo está en la enmienda registrada por el PP en la Cámara Baja para mantener la horquilla actual de diputados de las Cortes castellanomanchegas, entre 25 y 35 escaños, frente al pacto con el PSOE que elevaba el máximo hasta 55.

Ante este escenario, el también secretario provincial del PSOE de Guadalajara considera que "lo más razonable" sería retirar la reforma del Congreso en lugar de dejarla "inerte" en comisión.

Bellido defiende que, tras las próximas elecciones autonómicas y "cuando se repartan las cartas", podría intentarse de nuevo, convencido de que Castilla-La Mancha "necesita un Estatuto nuevo".

Insiste en que solo una "rectificación urgente" del PP justificaría mantener ahora el texto en tramitación, porque dejarlo a merced de futuros cambios de mayoría podría "deteriorar más" el contenido pactado en la región.

Sin el PP "no es posible"

El presidente de las Cortes subraya, además, que un nuevo Estatuto no debería aprobarse solo con el respaldo del PSOE y una mayoría coyuntural en el Congreso, sino también con el apoyo del principal partido de la oposición.

"Si queremos aprobar un Estatuto de Autonomía en el Congreso tiene que ser de la mano del principal partido de la oposición", advierte, para remachar que sin el PP "no es posible".

Las palabras de Bellido contrastan con las del vicepresidente segundo de las Cortes y vicesecretario de Institucional del PP regional, Santiago Lucas-Torres, que hace unas semanas afirmaba en una entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha: "No lo damos por muerto. Todo lo contrario. El Estatuto tiene que salir".

Restaba importancia a la discrepancia sobre el número de diputados y ponía en valor el trabajo de dos años: "Se ha hecho un trabajo magnífico en el Estatuto, pensando en garantizar derechos básicos, agua, salud y educación". Llegó incluso a advertir de que "quien no se sume a este texto por ese tema es que no quiere a Castilla-La Mancha".

Pese a ese mensaje, el giro del PP en el Congreso ha dinamitado el consenso que permitió aprobar el proyecto en las Cortes en 2025 y ha dejado la reforma en un punto crítico, con el PSOE dando prácticamente por perdida su aprobación en esta legislatura.