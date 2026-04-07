Núñez se compromete con los empresarios a gestionar "con eficacia" los fondos europeos si preside Castilla-La Mancha

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha mantenido un encuentro de trabajo con representantes de la Confederación Empresarial de Castilla-La Mancha (Cecam) en el que se ha comprometido a gestionar "con eficacia" la llegada de fondos europeos si accede a la Presidencia de la región.

Núñez, que ha estado acompañado por la responsable de Asuntos Europeos del PP-CLM, Eva Poptcheva, ha manifestado su "preocupación" por el "impacto real" que este dinero tiene en el tejido productivo de la región. A su juicio, la "escasa llegada" de estos fondos a pymes y autónomos, les impide "beneficiarse" de un dinero "clave" para su desarrollo económico.

Según informa el PP en nota de prensa, Núñez ha criticado que el gobierno regional "no haya propiciado los mecanismos adecuados" para garantizar que los fondos lleguen a la economía real, y ha señalado como "clave" la ausencia de canales eficaces a través de entidades con capilaridad en el sector productivo, que permitan una distribución ágil y accesible, así como eficiente, de los recursos europeos.

Además, Núñez ha puesto de relevancia que, en Castilla-La Mancha, se está perdiendo una oportunidad estratégica para impulsar su competitividad, modernizar su economía y fortalecer su tejido empresarial, todo ello debido a una gestión desalineada con las necesidades reales de pymes y autónomos.

Propuesta de colaboración

En este sentido, el responsable 'popular' ha trasladado a los empresarios una propuesta de colaboración, más enfocada a pequeños empresarios y a autónomos, con el fin de "identificar, orientar y aprovechar las distintas líneas de financiación que ofrecen las instituciones europeas".

Para Núñez, el objetivo no es otro que "facilitar el acceso a dichos fondos en ámbitos que son clave, como es el caso de la modernización empresarial, la digitalización, la movilidad, las infraestructuras y la innovación". "Tenemos que conseguir que cada euro que viene de la Unión Europea tenga un impacto real en la generación de actividad económica y de empleo en Castilla-La Mancha", ha argumentado.

Durante la reunión, también han repasado otras cuestiones relacionadas con el tejido empresarial de la región, como la situación del mercado laboral o "la elevada carga fiscal que soportan empresas y autónomos en Castilla-La Mancha, algo que está limitando su crecimiento y competitividad".

Sobre esto, Núñez ha reiterado su compromiso de seguir trabajando junto a los empresarios para impulsar políticas que favorezcan el dinamismo de la actividad económica, que reduzcan la elevada presión fiscal y que garanticen que los recursos europeos lleguen de manera efectiva a quienes los necesitan para generar empleo y riqueza en la región.